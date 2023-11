Haas se tomó su tiempo para reunir las pruebas suficientes de que varios pilotos excedieron los límites de pista durante la Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, aunque según, Guenther Steiner, jefe del equipo, su única intención es que todos respeten las reglas y no buscan cambiar las posiciones en los campeonatos.

Checo Pérez es uno de los pilotos que podría ser investigado por salirse de la curva seis en el Circuito de las Américas, por lo menos 22 veces, de acuerdo con los datos que reunió Haas.

La revisión que solicitó Haas a la Federación Internacional de Automovilismo podría representar una amenaza a los puntos que Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant y Checo Pérez consiguieron en Austin, ya que, en el peor de los casos podrían ser descalificados por exceder los límites de pista durante la Qualy.

“No creo que la penalización suponga una diferencia en el lugar en el que estamos, por el momento. Pero al final, tenemos que atenernos a las normas, no podemos aplicarlas unas veces sí y otras no. No es por elección, una norma está ahí, y si hay que cambiar la norma, discutámoslo, si hay que cambiar los límites de la pista, discutámoslo”.

Guenther Steiner, jefe de Haas