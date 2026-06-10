Lo que necesitas saber: FIFA le pidió a Haití cambiar su camiseta para el Mundial 2026 por mostrar una escena de la Batalla de Vertières de su independencia

Haití tiene un gran jersey para el Mundial 2026, pero deberá cambiar un importante detalle de su camiseta por orden de la FIFA. ¿Por qué? Supuestamente porque hace alusión a la guerra y la idea es que la Copa del Mundo se aleje de toda intención política.

Foto: @saetausa (Instagram)

Haití cambia su jersey para el Mundial 2026

En caso de que no hayas visto las camisetas de Haití, presentó en total tres: una azul, una blanca y una roja. Todas muy bellas, pero con un detalle que no es difícil de notar.

Se trata de una escena icónica de la Batalla de Vertières, donde Haití consumó su independencia. Se encuentra en la parte inferior de la camiseta y es un claro motivo de orgullo para esa selección (haz de cuenta que en la playera de México plasmaran el grito de Miguel Hidalgo o algo así).

Foto: @saetausa (Instagram)

Pero se trata de un detalle que no le gustó a la FIFA, al grado de pedirles que cambien el diseño para que esa escena no se refleje:

“Durante el proceso de revisión, la FIFA determinó que ciertos elementos visuales podían interpretarse de manera diferente según su reglamento de equipamiento y, en última instancia, solicitó modificaciones al diseño”, reveló la marca fabricante de las camisetas en un comunicado.

Foto: @saetausa (Instagram)

Playeras de Haití para el Mundial 2026 no tienen intención política

La marca confirmó que harán el ajuste a las playeras de Haití y no veremos la mencionada escena en sus partidos del Mundial 2026; sin embargo, defendió el haberla incluido en el diseño original.

“El diseño final presentado por Saeta pretendía ser un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no una declaración política”.

Comunicado de la marca de camisetas de Haití / Foto: @saetausa (Instagram)

En fin, FIFA siendo FIFA. La verdad es que las playeras son bastante bellas y en una de esas nadie le ponía mayor atención a la escena, pero ahora se convierte en un tema del que vale mucho la pena hablar.