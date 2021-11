Hamilton no usó el motor nuevo en Qatar y asusta a Red Bull: “Es un déficit alarmante”

El Gran Premio de Qatar pinta para ser de Mercedes no sólo porque Lewis Hamilton se llevó la pole position, sino porque le dio una paliza a Max Verstappen, lo cual ha despertado preocupación en Red Bull, que ha presentado problemas con sus dos autos.

Checo Pérez no pudo pasar a la Q3 y largará desde el undécimo cajón, lo cual representan malas noticias para la competencia de constructores, mientras que Verstappen quedó “lejos” de los tiempos del británico, pese a que largará segundo.

Ambos autos tuvieron problemas con el alerón trasero desde las prácticas libres y aunque los ingenieros pongan los dos autos a punto hay algo que asusta a Red Bull: Lewis Hamilton corrió con el motor viejo, de modo que tiene el motor nuevo fresco las últimas carreras de la temporada.

Hamilton no ha usado en la quali el motor nuevo de Interlagos.

