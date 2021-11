“Ventaja para Hamilton”: El análisis de Mikka Häkkinen sobre la batalla por el campeonato en Fórmula 1

La definición de la temporada 2021 de la Fórmula 1 tiene al mundo del deporte motor al filo de la butaca. Ni siquiera las grandes estrellas del automovilismo quieren perderse lo que sucederá en las últimas dos carreras y Mikka Häkkinen es uno de los que se atreve a dar su punto de vista.

Algunos ex pilotos prefieren no dar a Max Verstappen o a Lewis Hamilton como favoritos, pero la realidad es que tienen una perspectiva y conocimientos únicos. Es por eso que el dos veces campeón del mundo aprovechó su propio blog para expresar lo que ve de cara al Gran Premio de Arabia Saudita entre los dos contendientes.

“Si la Fórmula 1 fuera un partido de tenía, diría ‘ventaja para Hamilton’ luego de sus dominantes victorias en Brasil y Qatar. Aunque Max Verstappen lidera el campeonato por ocho puntos, Mercedes respondió dándole a Lewis Hamilton un auto con el que puede defender su título“, publicó el ex McLaren.

Un punto que Mikka Häkkinen observó en el circuito de Losail y que seguro muchos dejan de lado, es el apoyo que Red Bull encuentra en AlphaTauri. Verstappen remontó con cierto apoyo de Gasly y además de resaltar ese aspecto, el bicampeón en 1998 y 1999 resaltó que la lucha por los campeonatos ya va mucho más lejos de la pista.

“En mi opinión, estamos viendo una guerra deportiva entre Mercedes y Red Bull. Es una batalla entre Lewis y Max; entre los jefes de equipo, Toto Wolff y Christian Horner y las miles de personas que trabajan con ellos. Hemos visto momentos de tensión y estoy seguro de que veremos otros“, agregó.

Mikka Häkkinen y uno de los Schumacher ven a Hamilton con cierta ventaja

La figura de Mikka Häkkinen no es la única que se atreve a dar un pronóstico. Los Schumacher son toda una dinastía en la Fórmula 1 y ahora con Mick en la pista, hay diversidad de opiniones sobre Hamilton vs Verstappen. Ralf, hermano del histórico Michael, asegura que el neerlandés no tiene ‘chance’ de imponerse al potente Mercedes.

“Mercedes tiene un paquete completo mucho más estable. Max lo da todo y demuestra lo bueno que es. Sin embargo, en circunstancias normales no tiene posibilidad de ganar el título. Tal vez tenga la suerte que le ha faltado en Arabia Saudita; si hubiera tenido suerte al inicio de la temporada, ya sería campeón“, sentenció en Sky Sports.