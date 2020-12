The Best: 5 razones por las que el mejor entrenador debía ser Dieter Flick y no Klopp

Por segundo año consecutivo, Jurgen Klopp conquistó el The Best de la FIFA como mejor entrenador del año, aunque su triunfo queda marcado por una especie de “injusticia” hacia Hans Dieter-Flick, el timonel del Bayern Munich.

La decisión de nombrar a Klopp como timonel del año deja varias reflexiones, como que quizá es más fácil hacer campeón al Bayern Munich en la Bundesliga que al Liverpool en la Premier League, después de 30 años de sequía.

“Es algo secundario (ganar el The Best). Hay otro dos grandes entrenador en la elección. Marcelo Bielsa es un entrenador de élite y sobre Jurgen Klopp no hay necesidad de explicar nada”, dijo el estratega del Bayern días antes de la premiación.

Lo que es un hecho es que los mejores técnicos del 2020 son alemanes, pero vale la pena darle un repaso a los puntos que hacían a Flick merecedor al galardón.

Más títulos que Klopp

Dieter-Flick conquistó “nada más” cinco títulos a lo largo del 2020 y en caso de obtener el Mundial de Clubes, empatará el histórico sextete de Josep Guardiola con el Barcelona, en 2009. Con el timonel de 55 años, el Bayern conquistó Champions League, Bundesliga, la Pokal, Supercopa de Europa y Supercopa de Alemania.

Por su parte, Klopp logró el histórico título del Liverpool en la Premier League tras una larga espera de 30 años, pero perdió la Community Shield, contra Arsenal.

Mejor debut de Flick que de Klopp

Klopp debutó como estratega en el año 2000, al frente del modesto Maguncia y fue hasta el 2010 cuando conquistó su primer título, al frente del Borussia Dortmund, en la Bundesliga. Es decir, tardó 10 años en lograr su primera corona.

Flick debutó como timonel en noviembre de 2019 y aunque en principio fue nombrado como técnico interino se quedó como el responsable del equipo y en su primer año rescató al Bayern de un torneo irregular y lo llevó a los cinco títulos del 2020. Poco tiempo y mucha historia.

Los números avalan a Flick

A lo largo del 2020 y hasta que el 17 de diciembre, cuando se entregaron los premios de la FIFA, Flick había dirigido un total de 47 partidos, en los que consiguió 41 triunfos, cinco empates y sólo sufrió una derrota, sufrida frente al Hoffenheim, en la Bundesliga. Esto nos da una efectividad superior al 90 por ciento.

En el mismo periodo, Klopp dirigió al Liverpool en 45 juegos, de los cuales ganó 28, empató ocho y perdió en nueve oportunidades, lo que da una efectividad del 68 por ciento.

El valor de las plantillas

Bayern Munich y Liverpool son dos de los equipos con mejores economías y planteles en el mundo, sin embargo, los Reds tienen un plantel con un valor más alto. Los de la Bundesliga cuentan con un valor de 893 millones de euros, según transfermarkt, mientras que Liverpool supera los mil millones.

Resultados históricos a la inversa

El Bayern Munich de Dieter-Flick se metió en la historia del Barcelona luego de aquel contundente 8-2 en los Cuartos de Final de la Champions League, resultado que provocó una sacudida histórica en el club catalán, incluida la renuncia de su presidente, Josep María Bartomeu, y el amago de salida de Lionel Messi.

Liverpool logró un resultado similar este 2020 (7-2), sólo que en lugar del Barcelona, fue el Aston Villa, y en lugar de haber ganado, perdió en calidad de visitante.