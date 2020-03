Quien ha sido la figura y goleador de los ‘Spurs’ parece que comienza a cansarse de siempre ‘vivir lo mismo’ y es que Harry Kane amenazó con marcharse pronto del Tottenham, pues el inglés tiene ambición de mejorar y estar entre los mejores, dejando claro que si el equipo no progresa, él se marcha.

De acuerdo a declaraciones rescatadas del diario ‘Marca’, Harry Kane parece estar molesto con el Tottenham luego de que no han ganado ningún título desde hace años. Como todo futbolista, quiere sobresalir y tener trofeos en su palmarés, cosa que con los ‘Spurs’ parece no llegará, por lo que ha amenazado con irse si no mejora su situación.

“Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar y mejorar, convertirme en uno de los mejores jugadores. Así que todo depende de lo que ocurra como equipo y de cómo progresemos. No es definitivo que me quede aquí para siempre y si no se progresa, me voy“, comentó el delantero inglés.

Pese a que año con año al Tottenham se suman buenos jugadores, Harry Kane lamentó el hecho de que no se consigan trofeos y es que por más que se hable de lo buenos que son y el gran futbol que desempeñan, nunca pueden sumar algo a sus vitrinas.

“Hemos estado diciendo que desde hace un par de años tenemos un equipo fantástico, pero por una razón u otra no hemos podido obtener los trofeos que, cuando miras desde fuera, tenemos equipo para conseguir“, mencionó Kane.

Para finalizar y recordando la final de la Champions League 2018-19, Harry Kane comentó que ese tipo de fracasos son los que le hacen pensar irse del equipo y es que aunque tenían todo para triunfar, al final no lo logran y es un cúmulo de cosas que lo ha ido desgastando.

“Es algo difícil de encajar como jugador. Quiero ganar en todo lo que hago y cuando nos acercamos y no lo logras, es difícil de asumir y se va acumulando. Así que tanto yo como el equipo tenemos que dar todo lo que tenemos, lo mejor de ti, para ganar cada partido y conquistar títulos. Por una razón u otra, todavía no lo hemos conseguido“, sentenció Harry Kane.

Pese a sus deseos de irse, Harry Kane se sigue recuperando de una lesión de isquiotibiales, misma que en apariencia dejará de ser un problema ahora que se reanude la Premier League… si es que sucede.