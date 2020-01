El Tottenham de Mourinho parece ir en debacle y por si fuera poco, perderán a Harry Kane por tiempo indefinido, debido a una lesión.

Mediante un comunicado, el club informó que durante la derrota ante el Southampton, el delantero inglés sufrió una rotura del tendón de la corva de la pierna izquierda y no dio un tiempo estimado de recuperación para Harry Kane.

Se espera que sean varias semanas las que se pierda el ‘10′ del Tottenham y aún no se sabe si podrá llegar al duelo de Champions League, en el que se medirán al Leipzig el próximo 19 de febrero, dentro de los Octavos de Final del torneo.

Por su parte, Harry Kane se manifestó en sus redes sociales para mandar un mensaje en donde deja claro que volverá y lo hará más fuerte.

Head up. Tough times don’t last, tough people do. pic.twitter.com/tqK526b3Ow

— Harry Kane (@HKane) January 3, 2020