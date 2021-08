¡Se queda en Tottenham! Harry Kane le cierra las puertas al Manchester City

Una de las novelas del mercado de fichajes -y eso que aún no termina- es el de Harry Kane en un lío casi amoroso con el Manchester City y el Tottenham, peeeero que tuvo un final inesperado antes de que concluyera la fecha límite para que se puedan hacer traspasos.

Esta historia no comenzó en este mercado de fichajes, pues el interés del Manchester City por Harry Kane no es reciente, pues desde finales de la temporada pasada y con la salida de Agüero del City, sonaba el rumor que el delantero de los Spurs era visto con buenos ojos.

De hecho, en el último partido de Harry Kane en el estadio del Tottenham de la temporada pasada, se respiraba un ambiente de despedida, como si el inglés supiera -en ese momento- que no jugaría más con el equipo que lo consolidó como profesional.

Llegó la Eurocopa e Inglaterra fue hasta la final, aunque no consiguió campeonar y Harry Kane seguía perteneciendo al Tottenham, pero con el Manchester City ya preparando la oferta oficial por el delantero, sin el visto bueno de los Spurs y de Daniel Levy, presidente del Tottenham.

Los días pasaron y el mercado de pases arrancó, el Manchester City sacó la casa por la ventana, pues primero compraron a Jack Grealish –aquí te dejamos la nota de las cifras del fichaje- y posteriormente, reportan que hubo un par de ofertas al Tottenham.

De acuerdo con información del periódico The Guardian, el Tottenham desechó una oferta de 100 millones de libras esterlinas -y no pagando los peseros con la morralla-, tal cantidad de dinero no le pareció suficiente al presidente Daniel Levy.

Posteriormente, en el mismo informe de The Guardian, el City estaba dispuesto a aumentar el dinero para llevar a Harry Kane -pues Pep Guardiola necesita un centro delantero para si proyecto-. 127 millones de libras esterlinas fue la siguiente oferta, pero que también dejaron pasar.

Kane se sintió querido por todo el interés de Guardiola y el Manchester City, es por eso que, ante las negativas de su equipo, comenzó a tener actitudes que no gustaron en el club. Tras el regreso de vacaciones no estuvo con el equipo en el inicio de la pretemporada.

De hecho, no fue parte del equipo en el primer partido de la Premier League, curiosamente frente al Manchester City, en el que los Spurs se llevaron la victoria por la mínima. La cosa fue diferente para el segundo partido de la temporada, pues fue a la banca contra los Wolves y vio algunos minutos.

Después de jugar estos minutos contra el Wolverhampton, Harry Kane anunció en su cuenta de redes sociales que se quedaría con el equipo en este verano y se encontraba al 100% enfocado con el Tottenham, peeeeeeeeeeero suena curioso ese término “verano”.

¿Será que sólo estará 6 meses con el Tottenham? ¿Saldrá en el mercado de invierno al Manchester City? La respuesta nos la dará el mismo mercado de pases que aún no termina, pues el City tiene la posibilidad de hacerse con otro ‘9’ y cerrar la puerta a Kane o esperar por el inglés.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I’ve had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021