Haven Shepherd: La nadadora que sobrevivió a un suicidio familiar con bombas

Sobreviviente se queda corto: Haven Shepherd vivió sus primeros Juegos Paralímpicos en Tokio 2020 y su historia ha sorprendido al mundo entero. Cuando era una bebé, resistió a un suicidio con bombas protagonizado por sus padres.

La pareja vivía una situación complicada, emocionalmente hablando. Y a pesar de que las versiones sobre lo ocurrido varían, la hoy nadadora estadounidense cuenta la suya por lo que escuchó de sus abuelos. En la justa paralímpica no consiguió medallas, pero solo tiene 18 años de edad y una larga carrera por delante.

Bombas, adopción y una nueva oportunidad para Haven Shepherd

Haven Shepherd nació en Vietnam y cuando tenía 14 meses de edad, sus padres planearon un suicidio familiar. Ella misma cuenta que se amarraron bombas en el cuerpo y la tomaron en brazos para evitar consecuencias a sus actos previos.

“Tuvieron una aventura y nací. Las mujeres no pueden divorciarse de sus maridos, por lo que, dadas sus circunstancias, pensaron que lo mejor para su familia era suicidarse. Se ataron bombas a sí mismos y me sujetaron. El accidente me voló a 40 pies y todo el daño se hizo en mis piernas“, contó la nadadora a CNN.

La vida le dio una nueva oportunidad a esa pequeña bebé, que no era consciente de lo que sucedió. Medio año después del atentado, una pareja estadounidense decidió adoptarla. Rob y Shelly ya tenían seis hijos, así que la familia creció. Los abuelos de Haven no pudieron cuidarla por el costo de los tratamientos necesitaba y antes de verla partir, tuvieron que aceptar muchas donaciones para que mejorara.

Haven Shepherd siguió adelante en Carthage, Missouri, donde aprendió a nadar. Tenía solo 3 años cuando empezó a practicar y sus primeras competencias llegaron a los 10. Esta disciplina representa paz y tranquilidad, luego de un comienzo complicado: “Me encanta cómo se completa el círculo. La natación me hace sonreír y es especial saber que un deporte te respalda“.

Sin embargo, la para natación no es la única disciplina que ha practicado. La estadounidense también corrió, aunque no consumó su carrera en el atletismo. Eso sí, es multifacética y alterna el deporte con su pasión por el modelaje.

Shepherd formó parte de Models of Diversity, organización que promueve la diversidad en una industria tan con un sistema tan “tradicional”. Sus embajadoras y embajadores son la excepción a la regla en los estereotipos y lo que conocemos como normal en la pasarela.