Lo que necesitas saber: Helmut Marko se enfocará únicamente en temas deportivos durante el GP de Singapur

Helmut Marko evitará cualquier otro escenario polémico durante el Gran Premio de Singapur y de plano no hablará sobre el caso desatado por sus declaraciones sobre Checo Pérez, en las cuales metió la pata al indicar que el piloto de la escudería Red Bull no está tan centrado mentalmente como Max Verstappen o Sebastian Vettel por el hecho de ser sudamericano.

Helmut Marko no hablará sobre el caso de Checo Pérez

A Helmut Marko le cayeron críticas por todos lados, desde el aspecto de su confusión geográfica y claro, por su discurso que rayó en el racismo, y es que no es la primera vez que el asesor de Red Bull realiza declaraciones fuera de lugar al hablar sobre Checo y hasta de México.

Por esta situación, Helmut Marko ofreció disculpas y pecio al Gran Premio de Singapur aclaró en F1-Insider que no tocará el tema de Checo ante la prensa y aclaró que aunque haya preguntas al respecto, no las atenderá. “Si hay alguna pregunta, no la responderé. Sólo hablaré de cuestiones deportivas”, dijo. Al parecer esta vez sí hubo un buen jalón de orejas para el austriaco.

Helmut Marko, preocupado por Ferrari en Singapur

Para el Gran Premio de 2023, el trazado de Singapur tendrá algunas modificaciones, con menos curvas, tras la eliminación de las vueltas 16, 17, 18 y 19. De esta manera se formará una recta corta en la cual se podrían incrementar las opciones de rebase, pero hasta ahora, en Red Bull son cautos sobre su rendimiento.

Helmut Marko, durante la entrevista / Foto: Sport and Talk (Servus TV)

Helmut Marko recordó que Ferrari dio batalla en el Gran Premio de Italia, donde fueron más rápidos en la sesión de calificación y colocaron sus dos autos en las primeras dos filas. Si algo así sucede en Singapur, Red Bull podría ver cortada su racha de perfecta de victorias en la temporada, pues las zonas de rebase son limitadas, a diferencia de Monza, donde los RB19 remontaron e hicieron el 1-2 en el podio.

“Recientemente se han eliminado las curvas 16 a 19. Esto hace que las vueltas sean más rápidas e impredecibles para nosotros de antemano. Pero lo que más me preocupa es Ferrari. En Monza ya eran muy fuertes. Una cosa es segura: si superamos Singapur, podré dormir un poco más tranquilo”, indicó.

Helmut Marko

Por esta situación, Helmut consideró de suma importancia el trabajo del equipo durante la sesión de calificación y recordó que en 2022, Max Verstappen largó atrás debido a un error del equipo.

“Verstappen nunca ha ganado en Singapur. El año pasado hubo un malentendido con él en la clasificación. Por suerte Sergio se llevó la victoria”, recordó.

Te puede interesar