Lo que necesitas saber: Horner reveló que Hamilton buscó ser piloto de Red Bull pero lo rechazaron. El británico negó eso y aseguró que fue Horner quien le envió un mensaje. Al parecer ninguno mintió, pero es un hecho que la escudería descartó juntar a Verstappen y Hamilton por varios factores

Hace no mucho tiempo te platicamos por acá que Lewis Hamilton buscó a Red Bull para unirse al equipo… el mismísimo Chris Horner lo ventiló. El piloto británico respondió diciendo que de hecho fue Horner quien intentó llamarlo a él. El chiste es que Helmut Marko confirmó que Red Bull tomó la decisión de descartar integrar a Hamilton en su alineación en lugar de Checo Pérez.

Oh sí, Helmut Marko reveló que efectivamente hubo pláticas al interior de Red Bull para ver si Lewis Hamilton podía convertirse en su piloto. Pero la idea no tardó en rechazarse porque juntarlo con Max Verstappen simplemente era algo imposible.

Hamilton fue rechazado por Red Bull / Foto: MexSport

¿Quién buscó a quién? Así la histoiria entre Hamilton y Red Bull

De acuerdo con Chris Horner, Lewis Hamilton buscó ser piloto de Red Bull desde el 2010, pero como Sebastian Vettel era el piloto estelar de los Toros Rojos, ni lo pelaron: “Tener dos pilotos ‘alfa’ no habría tenido sentido“. De hecho, como en su momento te contamos por acá, el propio Horner movió una que otra influencia por ahí para que el británico llegara a Mercedes.

Ese interés revivió este 2023, pues en vísperas de una posible renovación con Mercedes, Hamilton habría buscado nuevamente a Red Bull. Horner reveló que hubo una consulta a principios de año, pero nuevamente lo descartaron para no tener a dos pilotos alfa en su alineación: “no puedo imaginarme a Max (Verstappen) y Lewis juntos“.

Hamilton no tardó en responder, negando que él buscara a Red Bull. Dijo que fue Horner quien le mandó un mensaje, pero se lo envió a un número que ya no usa y por eso la conversación ni se dio.

Días después se destapó que ni uno ni otro habrían mentido, Al parecer fue el padre de Hamilton quien se acercó con Horner; éste, al ver el interés, quiso hablar con el piloto birtánico y le envió el dichoso mensaje. Así que sí hubo esa consulta para ver si Red Bull quería a Hamilton y también fue real eso de que el mensaje lo envió Horner, pero precisamente por ese ofrecimiento del padre de Hamilton.

Helmut Marko confirma que Red Bull rechazó a Lewis Hamilton

¿Toda una novela, verdad? En fin, ahora fue Helmut Marko quien confirmó que hubo conversaciones al interior de Red Bull sobre Lewis Hamilton. Pero lo mismo, juntarlo con Verstappen es algo que no se puede hacer tanto por su rivalidad, por el dineral que le costaría al equipo y por tratarse de dos pilotos No. 1.

“Christian me informó y me mostró el mensaje de texto que recibió, pero yo le dije: ‘Hamilton y Max, eso no funciona’. En 2021 hubo demasiada tensión entre ambos. Y por otro lado, no podemos permitirnos tener a los dos pilotos más caros en un mismo equipo. Simplemente nunca va a suceder. Así que le dije a Christian: ‘De ninguna manera‘”, declaró Marko a Motorsport.

Red Bull rechazó a Lewis Hamilton / Foto: Getty

Lewis Hamilton renovó con Mercedes hasta 2026 a mediados de año y ya se habla de que Checo está en conversaciones para renovar con Red Bull también hasta ese año, por lo que podemos dar por cerrado el tema. Haya sido como haya sido, el británico no correrá para Red Bull.

