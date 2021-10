¿Y Checo Pérez? Helmut Marko acepta que hubo contacto entre Red Bull y Lando Norris

Checo Pérez ha hecho una temporada regular con Red Bull, aunque bien pudo ser si se toma en cuenta con los podios que perdió en Italia (por sanción) y en Rusia (por entrar tarde a boxes), por lo que el mexicano ha sido superado por Lando Norris en la clasificación de pilotos.

Norris es cuarto en la clasificación, con 139 puntos, mientras que Checo suma 120 unidades, lo cual pone presión al mexicano, quien tiene contrato con Red Bull hasta 2022, aunque después de ese año, la escudería austriaca buscaría nuevo piloto, y ese podría ser Norris, con quien Helmut Marko ya tuvo acercamientos.

El asesor de la escudería aceptó que intentaron fichar al volante británico, sin embargo, McLaren tiene un contrato multianual con el piloto, lo que le asegura estabilidad más allá del 2022, por lo que Helmut Marko explicó que continuarán apostado por Max Verstappen y un piloto secundario.

“Hemos tenido conversaciones con él, pero está vinculado a McLaren a largo plazo. Nos mantenemos fieles a nuestro camino. Me he dado cuenta del potencial de Norris antes, pero Max sigue en la cima de mi clasificación porque puede rendir de inmediato en todas las condiciones, lo que demostró de manera impresionante de nuevo bajo la lluvia de Sochi. Casi gana la carrera, sólo tenía que haber entrado en boxes una vuelta antes”, mencionó, de acuerdo con Marca.

¿Entonces van a cambiar a Checo por Norris?

Tanto Red Bull como McLaren apuestan por sus jóvenes pilotos, de modo que Verstappen se mantendrá como protagonista en el equipo de los toros rojos, mientras que Norris se mantendrá como líder del proyecto de McLaren.

“Estoy orgulloso de que nos atreviéramos a traer a Max a la Fórmula 1 a los 16 años”, mencionó Marko. En tanto, la continuidad de Checo dependerá más de la productividad en la temporada 2022.

Checo no tiene rivalidad con Norris

A lo largo de la temporada, Checo y Norris ha competido por el tercer lugar de la clasificación de pilotos, junto con Valtteri Bottas, por esta situación, el mexicano y el británico se han enfrascado en algunos duelos en pista, sin embargo, Zach Brown, CEO de McLaren, negó que la principal rivalidad de Norris sea Pérez.

“Creo que han tenido un par de cosas. Pero si me hubieras dicho, ¿quién es el mayor rival de Lando? No habría dicho Checo. Creo que han tenido incidentes de carrera y no he oído a Lando hablar de ello”, indicó, según Motorsport.