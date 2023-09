Lo mque necesitas saber: Llamar a Checo Pérez "sudamericano" de forma despectiva, le ha traído fuertes críticas a Helmut Marko. Pero él siente que todo es una campaña contra Red Bull

Helmut Marko no aprendió la lección y la volvió a regar. Tras llamar “sudamericano” a Checo Pérez, el asesor de Red Bull intentó justificar y aclarar lo que en realidad quiso decir, el problema es que esta vez se fue contra la mentalidad de los mexicanos.

Oh sí, en lugar de disculparse, reconocer el error, decir algo más acertado esta vez… no sé, infinidad de cosas que pudo hacer, Helmut Marko decidió tirarle a Checo Pérez por ser mexicano.

Helmut Marko llamó “sudamericano” a Checo Pérez de forma despectiva / Foto: Sport and Talk (Servus TV)

Helmut Marko explicó que no tuvo mala intención al llamar “sudamericano” a Checo Pérez

Y es que aclaremos, el problema no fue llamar “sudamericano” a Checo Pérez (unas clases de geografía 1 no le caerían mal pero ok, cualquiera se confunde), el problema fue hacerlo de forma despectiva al decir que por eso no se concentra tan bien como otros pilotos europeos, Verstappen y Vettel colmo ejemplo.

Especialistas en Fórmula 1, gente de Sudamérica y distintos medios se pronunciaron fuerte incluso pidiendo que Red Bull haga algo al respecto. Es más, los organizadores del Gran Premio de España también se fueron contra Helmut Marko por semejantes palabras.

Helmut Marko, durante la entrevista / Foto: Sport and Talk (Servus TV)

Pero dice Helmut Marko que no tuvo malas intenciones. Al ser cuestionado por sus comentarios por oe24, el asesor de Red Bull aclaró que no quiso decir lo que todos entendieron, sino algo “menos peor” según él.

“Yo no quise decir eso. Quise decir que un mexicano tiene una mentalidad diferente a la de un alemán o un neerlandés, es todo”… ahhhhhh buen… no, esperen, ¡¡¿¿quéeeeeee?!!

Helmut Marko llamó “sudamericano” a Checo Pérez de forma despectiva / Foto: Getty

Y ahora siente que todo es una campaña contra Red Bull

Además de “aclarar” lo que dijo, Helmut Marko intentó explicar cómo es que su comentario generó tanto ruido. Según dejó entrever, piensa que quizá todos nos pusimos de acuerdo para ponerle el pie a Red Bull ahora que va con rumbo perfecto hacia los campeonatos mundiales de la Fórmula 1.

“Pero bueno, quién sabe, a lo mejor todos estos comentarios e intenciones están controlados y dirigidos” dijo Helmut para terminar de regarla bien y bonito.

Helmut Marko llamó “sudamericano” a Checo Pérez de forma despectiva / Foto: Getty

Ya por favor quítenle el micrófono al señor… o dénselo, pero apagado.

