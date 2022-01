Helmut Marko llama perdedor a Bottas y pone a Checo Pérez al nivel de Verstappen

Checo Pérez fue uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1 en 2021 y compitió de tú a tú contra Lewis Hamilton y Valtteri Bottas en los Mercedes. Esto lo vimos nosotros a través de la pantalla, pero no pasó desapercibido en el paddock. Helmut Marko, asesor de Red Bull, llenó de elogios al mexicano varias veces y esta no es la excepción.

El apoyo del expiloto de Racing Point fue clave para que Max Verstappen consiguiera su primer campeonato de pilotos y el equipo austriaco le agradeció en más de una ocasión. Desde Christian Horner e incluso Jos Verstappen celebraron en Abu Dhabi con Checo por el trabajo de todo el año.

Sin embargo, una nueva temporada se acerca con más retos y objetivos por cumplir. Bottas ya no estará en Mercedes, Checo Pérez se queda en Red Bull y desde el punto de vista de Marko, las diferencias entre ambos pilotos son bastante grandes como para ponerlos en el mismo nivel.

Helmut Marko no se quedó atrás cuando de polémica se trató en los últimos meses. Así como Horner y Toto Wolff se dijeron un montón de cosas ante los medios de comunicación, el asesor de Red Bull criticó fuerte a Hamilton y a sus rivales en general. Ahora vuelve a generar un debate al comparar a Checo Pérez con Bottas y la labor que ambos cumplieron en sus equipos.

De acuerdo con Marko, Checo Pérez es un piloto capaz de superar a otros en la pista y por el contrario, Bottas encuentra más complicaciones en la misma situación. Esto tiene fundamento en la cantidad de remontadas del mexicano durante 2021 y que le permitieron terminar cuarto en el campeonato de pilotos. No obstante, también hay una insistencia en mejorar durante las clasificaciones para dejar de depender de las hazañas.

“Bottas es un perdedor a la hora de adelantar en pista. Es un piloto muy rápido, pero es incapaz de ganar posiciones cuando está en tráfico y esa es la gran diferencia entre ambos. Necesitas a alguien que no se desmorone al no poder igualar a Verstappen en una clasificación y encontramos eso en Pérez“.

“Estuvo al mismo nivel que Max en algunas carreras, pero tenía que superar al resto del grupo; tiene que recuperar el terreno perdido y ganar posiciones. Si empiezas una carrera en noveno u onceavo, no importa lo buenas que sean tus habilidades“, declaró el asesor a Atorevue según Motorsport Turquía.

Mientras estas declaraciones ganan terreno en el mundo de la Fórmula 1, Valtteri Bottas vivirá un cambio de aires con Alfa Romeo.

What a sensational lap 🚀@ValtteriBottas rates his Mexico pole as one of his best 👌 #MexicoGP 🇲🇽 @pirellisport pic.twitter.com/wpbrCwga0u

— Formula 1 (@F1) November 7, 2021