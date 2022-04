Henry Martin confía en que México competirá en el Grupo C de Qatar 2022: “Ante los fuertes nos crecemos”

El sorteo de Qatar 2022 nos dejó un sinfín de opiniones en cuanto a los grupos y el de México emociona, pero asusta a algunos. Argentina, Polonia y Arabia Saudita compartirán el sector con el ‘Tri’ y futbolistas como Henry Martin ya se dicen emocionados por el arranque del torneo.

Todavía no sabemos quienes serán los elegidos por el ‘Tata’ Martino para el Mundial; sin embargo, el delantero del América formó parte de las eliminatorias de Concacaf en más de una convocatoria. Y eso sí, asegura que la Selección Mexicana hará un gran papel incluso ante los rivales tan importantes en la primera ronda.

Cuestionado por medirse con figuras como Lionel Messi y Robert Lewandowski, destacó que ese será un ‘problema’ para la línea defensiva y Memo Ochoa si defiende la portería de México. Pero en términos generales, Henry Martin resaltó que el conjunto nacional suele dar pasos importantes ante selecciones de jerarquía.

“Muy bien, creo que es un grupo muy parejo, todos lo son y eso es bueno porque al final puedes competir y llegar hasta donde tú quieras; esforzarte para lograrlo. (Enfrentar a Messi y Lewandowski) Eso lo dejamos a la zona defensiva, los que la tienen complicado son César, Néstor, Héctor, Johan y Memito.

“Me da gusto porque México ante rivales fuertes nos crecemos y jugamos mejor. Es un grupo donde haciendo las cosas bien, podemos pensar e ilusionarnos con clasificar“, declaró Henry Martin en entrevista con TUDN.

El análisis de Henry Martin tras el octagonal de Concacaf

Aunque México consiguió su boleto a Qatar 2022 de forma directa, el accionar dejó mucho que desear en más de un partido. Pero Henry Martin no considera que esto sea un parámetro importante, ya que cada aficionado ve el futbol de manera distinta y lo más importante está por venir en unos meses.

“Es muy difícil llenarle el ojo y gustarle a toda la gente, nosotros no nos preocupamos por si gustó o no, nosotros tenemos que sacar los resultados. Se hicieron las cosas como se pudo, hubo partidos donde pudimos hacer las cosas mejor, pero no siempre vas a dar el espectáculo que todo el mundo espera. Tienes que adaptarte a ello. Ahora esperamos prepararnos mejor para el Mundial y poder dar un mejor juego“, sentenció el atacante.