¡Toma eso, coronavirus! El Hijo del Soberano le hace frente al Covid-19 con cubrebocas de luchadores

¿Cuál es la solución ante la crisis por el coronavirus? La respuesta está en el ingenio y al mexicano le sobra mucho y para muestra hay que transportarnos a Torreón, Coahuila, lugar de origen del luchador ‘El Hijo del Soberano’, quien le ha dado un duro golpe al COVID-19.

Ante las medidas por la contingencia sanitaria, las cuales prohíben los eventos masivos, uno de los sectores deportivos más afectados es la lucha libre, la cual incluso es parte de la identidad cultural mexicana, pero sin funciones en las arenas, los luchadores han dejado de percibir ingresos.

“La semana pasada tocamos fondo mi familia y yo, no teníamos ni para comer, no teníamos nada. Mi hermana nos ayudó con algo de comida”, compartió a Sopitas.com

“Nos cancelaron luchas, nos cancelaron todo. Yo vivo de esto, de los trajes de lucha libre y de la lucha libre y platicando con mi esposa, ella me dice ‘¿por qué no haces unos cubrebocas?’ y se me ocurre hacerlos con personajes de lucha libre. Me medí uno, me medí otro hasta que ajustaran bien”.

La contingencia ha hecho que la producción de artículos de lucha libre se detenga y que las telas se queden hasta que echó a andar la producción de cubrebocas, que a diferencia de los que están agostados en muchas farmacias, estos no son desechables. De esta manera, la máscara que hizo popular a La Parka, por ejemplo, ahora podrá hacerle frente al coronavirus.

“Tengo mi taller desde hace más de 10 años. Mi mamá es costurera de alta, hacía vestidos de novia, entre otras cosas. A quien se le ocurrió todo esto de la lucha libre es a mi hermano ‘Euforia’, él agarraba la máquina para hacer trajes de lucha y me decía que me enseñara a coser, que algún día me iba a ayudar. Él se fue a luchar a la Ciudad de México y yo me regresé, me pasó moldes de máscaras para que practicara y con ayuda de mi mamá empecé a hacer mis máscaras porque no me gustaba cómo las dejaban los mascareros de aquí (Torreón)”, comentó vía telefónica.

‘El Hijo del Soberano’ ha mandado pedidos a diferentes partes de México, como la Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Veracruz y Culiacán, además de los pedidos locales dentro de la región lagunera.

“A mi siempre me ha dicho mi mamá: ‘ustedes no le pidan a Dios que les dé, ustedes díganle que los ponga donde haya'”, declaró.

¡Yo quiero uno!

Si te laten estos cobrebocas puedes hacer pedidos a través del perfil de Soberano en Facebook, Equipos de Lucha en La Laguna o a través de whats 87-11-27-31-88. El costo de cada uno es de 150 pesos.

“Primero se deposita a una cuenta, podemos hacer de una pieza o las que quieran. Tenemos una lista larga de pedidos, sólo le pido a la gente un poco de paciencia. En la mañana saco entre 10 y 15 y otra tanda igual en la tarde. Todo es sobre pedido. Aquí mucha gente me pregunta si tenemos piezas disponibles porque no nos damos abasto, así como se piden se hacen”, comentó.