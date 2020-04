Al fin un directivo del Napoli medio defiende al ‘Chucky’: “No es tan malo como dicen”

Hirving ‘Chucky’ Lozano no disputa ningún partido desde el pasado 9 de febrero, cuando entró de cambio para disputar los últimos 14 minutos frente al Lecce en la derrota 3-2. Después se quedó en la banca frente al Brescia y Torino, antes de que la Serie A fuera suspendida por el coronavirus.

El ‘Chucky’ ha sufrido con la llegada de Gennaro Gattuso al banquillo. ‘Rino’ no lo contempla como un jugador titular y ha levantado polémica por las frases que ha arrojado en conferencias de prensa, en las cuales ha dejado claro que el mexicano no forma parte de sus planes, pese a que es el fichaje más caro en la historia del Napoli.

Sin embargo, el gerente deportivo del club napolitano, Cristiano Giuntoli, salió a medio defender al mexicano, de quien aceptó que en general no ha jugado como esperaba la afición del Napoli, pero tampoco es la mayor tragedia en el club.

El directivo fue cuestionado en Sky Sports sobre lo que no funcionó con Hirvig Lozano hasta antes de la pausa en la Serie A y respondió que en primera, el mexicano llegó al club lesionado.

“Llegó pero no estaba bien físicamente, debido a una lesión en la rodilla, le tomó un tiempo ponerse en forma. Hizo buenas cosas con Carlo (Ancelotti) como segundo delantero para alargar al equipo, pero no lo hizo muy bien, aunque no fue tan malo como ustedes dicen”, declaró.

Lozano a disputado 16 partidos en la Serie A, en la que ha marcado dos goles, aunque estos ocurrieron durante la etapa de Ancelotti, sin embargo, Giuntoli tiene confianza en que la mejor versión de Lozano está por venir.

“Es un legado en el club, un niño que mostrará lo que puede hacer”, indicó el directivo.

En lo poco que pudo jugar en el inicio del año, Lozano registró 50 minutos en el terreno de juego al ingresar de cambio en cuatro partidos, en los cuales no pudo marcar diferencia y su equipo terminó por perder los cuatro duelos.