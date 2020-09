A’ja Wilson: La MVP de la WNBA que soñaba con ser como LeBron James

La Women National Basketball Association (WNBA) eligió a su MVP de la temporada 2020. Se trata nada más y nada menos que de A’ja Wilson de Las Vegas Aces, quien vivió apenas su tercera campaña en la liga.

A’ja Wilson es el futuro y quizá el presente más brillante de la WNBA. En la temporada regular jugó 22 partidos, en los cuales promedió 20.5 puntos, 2.0 asistencias, 2.0 bloqueos y 8.5 rebotes por encuentro en una campaña que ha sido más que espectacular para Las Vegas Aces y para la flamante MVP.

The 2020 WNBA MVP goes to A’ja Wilson 🏆

20.5 PPG | 8.5 RPG | 2.0 APG | 2.0 BPG

Only her third year in the league. Future is bright ♠️

Aces are the No. 1 seed and are looking for their first franchise title pic.twitter.com/9E3LBrSE0G

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 17, 2020