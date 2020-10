Hoy en las Antipromesas: ‘Chicharito’ y el otro jugador que llegó al Galaxy

No pueden negar que hablar de Javier el ‘Chicharito‘ Hernández, es hablar de historia pura en el futbol mexicano. Historia que se quedó estancada cuando fichó con el Galaxy y la pregunta más bien sería: ¿Alguna vez llegó a Los Ángeles?

Al paso de diez partidos que ha disputado en el Galaxy, apenas ha podido marcar un gol (que acá te dejamos) y ha tenido más polémicas que éxitos. Se ha dicho mucho de él y sus actuaciones dentro de la cancha, han quedado a deber muchísimo.

Que si no le habla a sus compañeros. Que si perdió el piso y se siente más importante que Messi o Cristiano Ronaldo. O que si está en Estados Unidos sólo para hacer dinero con su figura comercial. Mucho se ha dicho de él pero lo cierto es que ‘Chicharito‘ Hernández ha quedado a deber.

La llegada del ‘Chicharito’ Hernández al Galaxy

Luego de un semestre en el que se “desesperó” por los pocos minutos que tuvo, el ‘Chicharito‘ Hernández decidió dejar Europa tras una década que aunque a muchos les pese, sí fue exitosa.

Su llegada a la MLS endulzó el corazón de muchos aficionados de uno de los equipos más populares del país. ¿Superaría el récord goleador de Carlos Vela? ¿Cuánto tardaría en convertirse en ídolo del Galaxy? Esa y otras preguntas quedaron en el aire.

Su debut opacado por el coronavirus

El ‘Chicharito‘ Hernández apenas pudo jugar dos partidos en su presentación con el Galaxy. Lo hizo el 29 de febrero del 2020 ante el Houston Dynamo y el 8 de marzo del 2020. Ningún partido lo pudieron ganar y no marcó gol, pese a que jugó completos los dos encuentros.

Fue entonces cuando el mundo entero se detuvo ante la pandemia del coronavirus. La MLS suspendió su torneo y por lo tanto, no hubo más ‘Chicharito‘ por el momento. ¿Pudo haber cambiado algo si la temporada no se hubiera interrumpido? No lo sabemos.

Las críticas por el bajo rendimiento

El futbol en Estados Unidos regresó con el ‘MLS Is Back‘ y con eso, la paciencia de la afición terminó. Cuatro partidos bastaron para que los seguidores del equipo lo comenzaran a llamar “basura” e incluso le echaron la culpa de que el Galaxy dejara de anotar goles.

La afición lo comparaba con Zlatan Ibrahimovic, quien se acababa de ir del equipo para volver al Milan. ¿Lo peor? El sueco se encargó de marcar goles a placer en su regreso con el conjunto de San Siro.

Las críticas de la afición se unieron a la de sus compañeros. De acuerdo a información de ESPN, la arrogancia se había apoderado del ‘Chicharito‘ Hernández, al grado de que sólo le hablaba a Jonathan dos Santos y se sentía una mezcla entre Messi y Cristiano Ronaldo.

No fue información confirmada pero tampoco dejaba lugar a muchas dudas, dado el rendimiento del mexicano en su primera temporada como refuerzo estelar del Galaxy.

Seguimos esperando al ‘Chicharito’

Los fails son una constante para el ‘Chicharito‘ Hernández, como aquel penal que falló de forma increíble en el ‘MLS Is Back‘ y que le provocó algunos memes (que acá te dejamos).

La temporada del Galaxy está siendo un completo fracaso, pues apenas después de 18 partido, apenas ha podido ganar cinco, ha empatado tres y ha perdido diez partidos. Está seis puntos por detrás del último puesto de clasificación y los goles del ‘Chicharito‘ son más necesarios que nunca.