Neymar y el PSG han sorprendido al mundo. El equipo parisino dio a conocer que tiene tres casos positivos por coronavirus, entre los que se encontraría el brasileño. Además de Ángel Di María y Leandro Paredes. (Acá te dejamos los detalles).

El PSG comenzó con las pruebas para hacer su debut en la Ligue 1, que ya comenzó. El subcampeón de la Champions League tiene un duelo programado ante el Lens el próximo jueves 10 de septiembre.

Neymar, Di María y Paredes se mantendrán aislados durante al menos una semana. Las pruebas para detectar el coronavirus aún no han terminado en el PSG, por lo que se teme que haya más casos positivos por los otros futbolistas que estuvieron en contacto con los tres ya mencionados.

¿Cómo se contagiaron los jugadores del PSG?

De París a Ibiza: Fue el domingo 23 de agosto cuando el PSG perdió la final de la Champions League. Un gol de Kingsley Coman, quien fuera canterano de los parisinos, bastó para que el Bayern Múnich se coronara campeón.

Neymar rompió en llanto y las caras largas de los jugadores del PSG no podían esconderse. Por eso decidieron relajarse en Ibiza. No viajaron en grupo pero sí coincidieron en el archipiélago. Entre los jugadores que estuvieron allá, estaban Mauro Icardi, Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera y Keylor Navas. Hablando meramente de la plantilla parisina. Hasta Edinson Cavani estuvo ahí.

Ver esta publicación en Instagram Vacaciones ❤️ cena ❤️ amistad❤️ Una publicación compartida por Ángel Di María (@angeldimariajm) el 29 de Ago de 2020 a las 3:10 PDT

Neymar, Icardi y Keylor Navas sí convivieron durante su etapa en Ibiza. En redes sociales los tres personajes colgaron fotos juntos aunque el brasileño era el único que no llevaba pareja. Natalia Barulich, actual novia del ’10’ del PSG se quedó en Brasil.

El 1 de septiembre del 2020, Sergio Rico cumplió años. El portero español fue suplente de Keylor durante la temporada, aunque tuvo participación en las semifinales de la Champions League ante el Leipzig. Icardi subió una foto celebrando al ex del Sevilla, en Ibiza.

Ver esta publicación en Instagram Feliz Cumpleaños amigo!! 🎈🎁 Todos mis mejores deseos para vos @sergioricogonzalez1 ❤️ Una publicación compartida por Μαυʀɸ Iϲαʀδι (@mauroicardi) el 31 de Ago de 2020 a las 3:08 PDT

Pura vida es lo que vivieron los jugadores del PSG en unas vacaciones muy merecidas después de lo que consiguieron Neymar y compañía: título de la Ligue, título de Copa de Francia, título de Copa de la Liga y subcampeonato de la Champions League.

El problema es que, como se podrán imaginar, ninguna de las fotos en las que aparecen de las que subieron en redes, tienen o sana distancia o están buscando cubrebocas… y eso que convivieron con más personas.

Ver esta publicación en Instagram 👌🏻👌🏻👌🏻👍🏿👍🏿🇨🇷🇦🇷 Una publicación compartida por Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1) el 30 de Ago de 2020 a las 12:06 PDT

En especial Neymar que tuvo contacto con estrellas como Aron Piper, entre otras personas de las que no se sabe si mantuvieron los protocolos sanitarios recomendados en todo el mundo. Incluso Sandro Rosell, expresidente del Barcelona y quien lo llevara en su momento al club catalán, coincidió con él.

Ver esta publicación en Instagram Squad 🤟🏽 Una publicación compartida por ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) el 30 de Ago de 2020 a las 2:44 PDT

Ver esta publicación en Instagram Un placer fenómeno 🤙🏽 @aron.piper Una publicación compartida por ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) el 30 de Ago de 2020 a las 9:56 PDT

De Ibiza a París: Antes de reportar con el PSG y enterarse de los tres positivos por coronavirus, Di María, Ander Herrera y Leandro Paredes cenaron juntos en un restaurante que tiene entre sus propietarios a Cristiano Ronaldo, Paul Gasol y Rafa Nadal.

De acuerdo a información del diario español El Mundo, fueron sorprendidos en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza para realizarse una prueba PCR. De inmediato tomaron un avión a París, pues se enteraron que uno de sus acompañantes había dado positivo por coronavirus. No se sabe quién es esa persona.

En Ibiza hay actualmente casi 700 casos de coronavirus. Es por eso que Thomas Tuchel, entrenador del PSG, se había negado a que Neymar y sus compañeros viajaran a la isla, pero lo dejo a su propia consideración.

Todos los involucrados en aquellas vacaciones en Ibiza ya se encuentran en París. El PSG dará a conocer los resultados de las demás pruebas en los próximos días pero Icardi, Keylor, Ander Herrera, Sergio Rico y Verratti se encuentran como “sospechosos” y hasta no conocer si tienen o no coronavirus, no formarán parte del entrenamiento con el resto del equipo.