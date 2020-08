El histórico GP y Verstappen incomodando a Mercedes: Lo que no se vio del Gran Premio 70 aniversario

Un día más de actividades ha terminado en la Fórmula 1 y más allá de todo lo que pudimos ver sobre la pista, es momento de enfocarnos en algunos detalles que quizá no notaste. El Gran Premio 70 aniversario nos ha dejado algunos momentos para el análisis, cosas que no se notan a simple vista pero que logramos rescatar para que no se pierdan nada de esta competencia.

Las emociones del Gran Premio 70 aniversario no sólo se transportan a los resultados. Durante la carrera y previo a ella, pasan cosas que son difíciles de notar, pues tal vez es una postal que se dio en 1 segundo o es una conversación entre el piloto y su equipo que no alcanzaste a escuchar; cosas de ese tipo.

En redes sociales pudimos ver de todo tras este evento de la Fórmula 1 y para no hacerla más de emoción, aquí tienes lo que no se vio del Gran Premio 70 aniversario.

El 70 aniversario de la primera carrera de la Fórmula 1

Sí, el nombre de este Gran Premio podrá parecer de lo más obvio pero quizá no sabes a ciencia cierta por qué se llama ’70 aniversario’. Buen pues este GP conmemoró la primer carrera de la Fórmula 1 que se corrió en la historia, misma que ganó Giuseppe Farina en el Gran Premio de Gran Bretaña en 1950 y que marcó el inicio de estas competencias que tanto nos emocionan.

¡Día de carrera! 🙌 Hoy se corre el Gran Premio del 70.º Aniversario donde se conmemora la primera carrera en la historia de #F1 🏎 Aquel 13 de mayo de 1950, Giuseppe Farina se llevó el GP de Gran Bretaña 😱 El podio lo conformaron Luigi Fagioli y Reg Parnell 🍾#F170 🇬🇧 pic.twitter.com/4ABQrwWr5j — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 9, 2020

La postal de los monoplazas

En redes sociales circuló una foto que para muchos podría parecer ‘muy normal’ pero que para los amantes de la velocidad fue una ‘belleza’.

La foto de los distintos monoplazas previo al Gran Premio 70 aniversario le dio la vuelta al mundo y es que la consideraron como una muestra de unión y que pese a los colores de los equipos, todos pueden llegar a ser uno mismo, uniéndolo con las protestas contra el racismo, donde un mismo ideal deja de lado a las escuderías para ser un gran equipo.

El trofeo del Gran Premio 70 aniversario

Quizá llegaste a ver el trofeo del Gran Premio 70 aniversario hasta el momento en que se lo dieron al ganador pero creemos que es importante resaltarlo por el diseño y la singularidad del mismo. En un GP diferente, que tendrá lugar una sola vez y ser el portador de esta presea, no es cualquier cosa.

El riesgo de Verstappen por alcanzar a los pilotos de mercedes

Max Verstappen corrió un gran riesgo en el Gran Premio 70 aniversario con el fin de alcanzar a Bottas y Hamilton. Su equipo le dijo en un par de ocasiones que tuviera cuidado pues sus neumáticos estaban llegando a un punto crítico y su respuesta fue más que clara para mostrar su determinación: nada le importaba con tal de alcanzar a los de Mercedes, pues podría ser su única oportunidad.

Le piden a Verstappen que cuide sus neumáticos y contesta que no se va a quedar detrás de los Mercedes conduciendo como una abuela. 😂#F170 pic.twitter.com/gBDe0l2acO — Leo (@LeoF1_) August 9, 2020

Funcionó la estrategia de Verstappen en el Gran Premio 70 aniversario

Ante la sorpresa de todos, Max Verstappen estaba haciendo una carrera más que épica y es que el piloto de Red Bull corrió un riesgo mayor con sus neumáticos (como mencionamos arriba) y pese a haber hecho las mismas paradas a los pits que los pilotos de Mercedes, entró, salió y recuperó el liderato.

El piloto holandés ha sabido hacer una carrera muy inteligente en el Gran Premio 70 aniversario y eso quedó demostrado con esta gran estrategia.