En el mundo del futbol hay anécdotas que pocas veces salen a la luz pero que son muy interesantes. Esta donde Hugo Sánchez reveló al mundo que ganaba más siendo jugador del Atlante que del Real Madrid es una de ellas y es que contrario a lo que creeríamos, en México no se gana tan mal… bueno, en años pasados, y la muestra es que un equipo como los ‘Potros de Hierro’ superó a los ‘Merengues’.

De acuerdo a declaraciones de ‘MedioTiempo’, para recordar esta anécdota tenemos que transportarnos hasta 1994, luego del Mundial de Estados Unidos, donde Hugo Sánchez pudo ser vicepresidente de Televisa pero rechazó dicha oferta, pues prefería seguir jugando y fue así que llegó al Atlante, de la mano de Emilio Azcárraga.

“Pues sí, después del Mundial. Los dueños eran Televisa, Emilio Azcárraga me mandó llamar y me dice ‘Hugo ¿quieres seguir jugando o quieres ser vicepresidente aquí de Televisa de cualquier puesto que quieras?’. No, quiero seguir jugando”, mencionó Hugo Sánchez.

Según parece, Hugo Sánchez tenía equipos de dónde escoger y es que en aquellos años el América, Necaxa y Atlante eran manejados por la misma persona, por lo que esa oferta que le hicieron la aprovechó muy bien, pues fue a un equipo que hoy en día es muy querido (pese a que compraron al Querétaro) y a la postre consiguió un contrato muy bueno.

“¿Qué equipo es el que quieres?’ En el América no porque ya estuve, en el Necaxa no porque va muy poquita gente a verle al estadio Azteca, en el Atlante, el Atlante es un equipo especial que está siendo dirigido por este argentino (Ricardo La Volpe), ‘No te preocupes, me dijo, ¿Quieres ir? Y él mandó llamar al Güero Burillo, que era el que controlaba los 3 equipos“, recordó Hugo Sánchez.

Finalmente Hugo Sánchez recordó que ahí en el Atlante fue donde consiguió su mejor contrato y es que él puso la cifra, lo arregló a su modo y todo con el fin de seguir jugando y ganando mucho dinero, por lo que fue uno de sus mejores momentos económicamente hablando dentro del futbol.

“Le dice ‘Hugo quiere seguir jugando así que Alejandro, arréglate con el y págale lo que quiera’, entonces ya, llegué a un acuerdo y fue mi mejor contrato, ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid, imagínate 2 temporadas, puse en la cláusula de que si hay una oferta para un equipo extranjero terminando mi primer temporada me puedo marchar, y fue lo que vivimos juntos en Austria”, sentenció Hugo Sánchez.