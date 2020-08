La lucha contra el racismo no es algo nuevo y menos en el deporte. Si bien, la NBA tomó la bandera en las protestas, la MLB inició el camino hace ya casi 70 años con Jackie Robinson, el afroamericano que cambió la historia de las Grandes Ligas.

Los peloteros afroamericanos eran grandes estrellas y brillaban en las Ligas Negras e incluso también en la Liga Mexicana de Béisbol. Sin embargo, no podían jugar en la MLB hasta el 15 de abril de 1947, cuando la historia cambió para siempre.

Jackie Robinson Day, which normally occurs on April 15th, will be celebrated by the MLB today.

August 28th is the anniversary of the March on Washington in 1963, along with the date in 1945 when Branch Rickey met with Jackie Robinson to discuss his future in the big leagues. pic.twitter.com/ZzV6861mpt

