Chivas es uno de los equipos más grandes de México pero en los últimos años no la ha pasado nada bien y es que desde que se fue Matías Almeyda del ‘Rebaño’, la situación no ha sido la misma, pues la liguilla se ha alejado de ellos, los triunfos no son tan recurrentes e incluso hubo un día en que dejaron pasar una oportunidad única, la de tener al ‘Loco’ Bielsa en su banquillo.

El conjunto ‘Rojiblanco’ ha tenido decenas de técnicos en los últimos años, donde quizá sólo 1 de cada 10 logra hacer un cambio real en el equipo y los encamina a la gloria dentro de México.

El caso de Marcelo el ‘Loco’ Bielsa es muy particular, pues sí hubo un día donde Jorge Vergara lo consideró para las Chivas pero al final del día lo rechazaron, pues consideraron que ‘no era apto’ para llevar al ‘Rebaño’, decisión que hoy en día podríamos decir que fue equivocada.

El momento en que Chivas rechazó al ‘Loco’ Bielsa

De acuerdo a declaraciones dadas por José Luis Higuera a ‘ESPN’, quien formó parte de Chivas hace unos meses, revelo que Jorge Vergara tuvo en la mira al ‘Loco’ Bielsa hace un tiempo al igual que a Víctor Manuel Vucetich, personaje que sería la opción número 1 a tomar el cargo del club tras la salida de Luis Fernando Tena.

“Vucetich tuvo varias entrevistas con Jorge Vergara al igual que Bielsa. (Víctor Manuel) era alguien a quien no tenía como candidato. Nosotros dentro de la parte club, había dos entrenadores en su momento, que Jorge había analizado muy a profundidad, y él no quería volver a intentar un análisis, que era Marcelo Bielsa y Vucetich“, comentó Higuera.

En el caso particular del ‘Loco’ Bielsa, Jorge Vergara hizo un análisis a parte, donde consideró que sus condiciones no eran las adecuadas para tomar las riendas de Chivas, por lo que optó por descartarlo y ver hacia otro lado, siendo que hoy en día es uno de los técnicos sensación en la Premier League.

“Tú recuerda que Marcelo Bielsa se entrevistó con Jorge y determinó que no era un tipo para dirigir a Chivas. Su modo de juego no gustó o no sé pero ese día quedó descartado“, confesó Higuera.

Marcelo Bielsa triunfó en la Championship y pasó a la Premier League

Tras intentarlo en un par de ocasiones, el ‘Loco’ Bielsa por fin pudo ascender al Leeds United a la Premier League. El cuadro inglés terminó en la primera posición con 93 puntos tras 46 partidos, por lo que son uno de los 3 ‘nuevos invitados’ a la temporada 2020-21.