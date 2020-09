El mundo del deporte tiene algunas historias ‘desconocidas’ que vale la pena sacar a la luz. Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, reveló una turbia y sorprendente y es que hubo un día en el que intentó darse un tiro en la cabeza y todo por las demandas que enfrentaba en aquel momento y por culpa de las drogas. Revive una gran historia de ‘La Leyenda’ con Héctor Suárez.

Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores mexicanos de toda la historia pero también uno de los que más problemas ha enfrentado en su vida. Los problemas con las drogas hicieron que su carrera llegara a su fin y ahora, años después de ‘estar limpio’, recordó este sombrío momento.

El día que Julio César Chávez se quiso dar un disparo

Julio César Chávez tuvo una entrevista con ‘Súper Deportivo Radio’ y ahí contó esta terrible historia, donde en primera instancia lamentó haber caído en las drogas en su momento, pues sabe que de no haber tenido esa adicción, pudo ser ‘el mejor boxeador de todo el mundo’.

“Si yo no hubiera caído en esa maldita adicción que fue la drogadicción y alcoholismo, seguramente estarían hablando no solamente con el mejor boxeador de México, sino del mundo entero. Cuando yo llevaba 90 peleas invictas y 15 años sin perder, sentí que lo había logrado todo. Entonces, perdí el respeto al boxeo y también me perdí el respeto a mí mismo; ahí empecé con las drogas”, confesó Julio César Chávez.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Ver en YouTube

‘La leyenda’ sabe que las drogas le hicieron muy mal y es que tras consumirlas, empezó una oleada de problemas: Caos en su familia, disturbios con su esposa, demandas, dependencia de ciertas sustancias y ello lo llevó a querer quitarse la vida de un disparo… mismo que afortunadamente salió por otro lado.

“Toqué fondo cuando intenté suicidarme. Afortunadamente la pistola no disparó y cuando disparó el balazo salió para otro lado. Recuerdo que comencé a vomitar sangre. Empecé a perder todo lo que había ganado. Mi esposa me demandó por alcohólico y porque la trataba mal. Sentí que se venía el mundo encima”, recordó Chávez.

Tú sigue haciéndote pendejo bailando pinchi dienton mientras yo si entreno pic.twitter.com/oMXS4IdGAR — Julio César Chávez (@Jcchavez115) August 30, 2020

Finalmente y luego de una ‘batalla’ que le costó mucho, Julio César Chávez logró vencer a las drogas tras entrar a rehabilitación. Hoy en día lleva ya más de 11 años sin consumir nada y esta quizá es su victoria más importante, pues salir de un mundo como lo es el de las adicciones, no es nada sencillo.

“La pelea más difícil que tuve fue contra las drogas y la gané. Fue una lucha muy difícil, de la cual me costó mucho ganarle y salir. Fue muy doloroso y triste, pero gracias a Dios salí victorioso, porque como te digo nadie creía en mí, nadie daba un peso por mí y todos creían que yo iba a volver a caer. Hace 11 años que estoy limpio y que no consumo nada“, sentenció Julio César Chávez en entrevista.