En el mundo del futbol hay algunas historias que rara vez salen a la luz pero son muy interesantes. Esta, donde Luka Modric estuvo a punto de ir al Chelsea en el 2011, es una de ellas, pues cuando vivía su mejor momento en el Tottenham, los ‘Blues’ lo buscaron y casi consiguen el movimiento… pero el entonces dueño de los ‘Spurs’ rechazó toda oferta.

Luka Modric vivió una gran época en el Tottenham antes de partir rumbo al Real Madrid. Fue considerado el jugador del año del club, comenzaba a deslumbrar a nivel mundial y poco a poco se fue ganando el cariño de la afición y los reflectores en la Premier League, tanto así que el Chelsea lo pretendió un buen tiempo. Modric anotó gol en la victoria de los ‘Merengues’ en el Clásico Español.

¿Por qué Modric no llegó al Chelsea?

De acuerdo a una entrevista que Luka Modric dio a ‘FourFourTwo’, el croata reveló que una de las razones por las que no llegó al Chelsea en el 2011 era por la ‘enemistad’ que hay entre los ‘Blues’ y el Tottenham, pues al ser rivales de la misma ciudad, no era conveniente venderlo.

“El Tottenham no quería venderme, por eso nunca se dio. Para ser honesto, no tenía grandes expectativas de que sucediera, siempre fue muy difícil que Tottenham me vendiera al Chelsea, especialmente porque son equipos rivales de la misma ciudad”, mencionó Luka Modric.

El croatad de 35 años de edad, confesó que Román Abramóvich, dueño del Chelsea, lo invitó a su yate para negociar su pase al cuadro ‘Blue’, una experiencia que fue inolvidable por los lujos que tenía… pero que no fue suficiente para llevarlo a su equipo.

“¡Era un yate enorme! Fue un momento agradable y tuvimos una pequeña charla, es una persona muy agradable. Lo conocí allí por primera vez y hablamos un poco, pero eso fue todo. Hablamos de un posible contrato y de cómo sería jugar en el Chelsea pero ahí quedó todo. Sin embargo, ese yate fue increíble…”, dijo Luka Modric en entrevista.

Finalmente y aunque no salió del Tottenham en aquel lejano 2011, a Luka Modric le dio gusto saber que un club como el Chelsea lo estaba vigilando, pues era muestra de lo bien que lo estaba haciendo en la Premier League y de todo su trabajo. Terminó yendo al Real Madrid un año después pero es un gran recuerdo.

“Fue bueno saber que estaban interesados ​​en ficharme, porque demostró que lo estaba haciendo bien, pero no sucedió simplemente porque el Tottenham no quería venderme. Al final, no me arrepiento”, sentenció Luka Modric.