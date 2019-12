El día que Manchester City estuvo a punto de fichar a Messi... por error

Messi es sin duda alguna uno de los mejores futbolistas del mundo pero su destino pudo haber estado en el Manchester City, no en el Barcelona.

Garry Cook, ex CEO del Manchester City, contó que en 2008, cuando Leo Messi apenas empezaba a brillar, el club inglés puso sobre la mesa una oferta de 70 millones de libras esterlinas para llevárselo… pero todo se trataba de un error.

An interview I’ve wanted for a long time. Garry Cook, the former Man City CEO, on his ‘Gandhi movie’ – Messi, Rooney, Robinho, Mancini, Ronaldo and all the rest. Happy Boxing Day from ⁦@TheAthleticUK⁩ – 60% ⁦⁩offer today https://t.co/i4a1htjmku https://t.co/tsQtsen6Nu — Daniel Taylor (@DTathletic) December 26, 2019

“Estábamos en Londres en una videollamada. Pairoj Piempongsant se estaba calentando. El teléfono estaba en la mesa y estaba hablando con Paul Aldridge, quien había estado en el West Ham“, contó Cook para The Athletic.

Y es que la traducción de aquella conversación fue un completo fiasco, pues mientras Piempongsant se refería a que todo era un desastre respecto a otra situación del Manchester City, ellos entendieron que debían ir por Lionel Messi.

“Pairoj estaba en una sala de conferencia, recibiendo un masaje y gritando; ‘Yes, yes, yes, very messy, messy. It’s getting messy’. Algo se perdió en la traducción y escuchamos que debíamos ir por Messi“, agregó.

En la misma línea, el exdirectivo reveló que al día siguiente recibió una llamada de la Premier League, que a su vez había sido contactado por el Barcelona para corroborar si la oferta de 70 millones de libras era real.

“Entonces Dave Richards me llamó al día siguiente por parte de la Premier League y me dijo: ‘¿Pusiste una oferta por Lionel Messi? ¿Setenta millones de libras? ¿Estás loco? Me dijo que tuvo una llamada de Barcelona preguntando si era real“, reveló.

La historia no tuvo un final feliz, pues en aquella ocasión en lugar de fichar a Messi, el Manchester City contrató a Robinho, quien llegó procedente del Real Madrid.