La afición de Diego Armando Maradona por Roberto Gómez Bolaños (QEPD) y todos sus personajes no tiene límite. Recientemente se reveló que el ‘Pelusa’ pidió las temporadas completas del ‘Chavo del 8’ en VHS para conceder una entrevista, pues al ser uno de sus programas favoritos, quería tenerlos en su colección. Su emoción fue tal como cuando bailó, se bajó el pantalón e internet reaccionó al video.

De acuerdo al conductor Matías Martín del programa ‘Fugitivos’, este hombre contactó a Maradona cuando el argentino se estaba rehabilitando en Cuba para que le concediera una entrevista, hecho que sabía no era tan complicado hasta que le pidió algo muy singular.

El conductor reveló que Maradona accedería sin problema siempre y cuando le diera a cambio todas las temporadas (o al menos la mayoría) del ‘Chavo del 8’ en VHS, pues estando en Cuba no había modo de verlo, pues no había televisión por cable o una vía de acceso a los episodios.

“#Maradona puso una condición para dar una entrevista, le pidió a la producción todas las temporadas del ‘Chavo del 8’ en formato VHS”. @matiasmartin pic.twitter.com/07RqdMoZ26 — AMANDO A MARADONA (@IosuMardones10) August 12, 2020

“Le pidió a la producción todas las temporadas del ‘Chavo del 8’ en formato VHS. Fue un tanto sorpresivo que nos dijera eso en aquel momento”, confesó Matías Martín.

Desde hace meses se sabe del fanatismo de Diego Armando Maradona por el ‘Chavo del 8’ y otros personajes que interpretó Roberto Gómez Bolaños, tales como el ‘Chapulín Colorado‘, el ‘doctor Chapatín‘, el ‘Chómpiras’ entre algunos otros.

El día que Maradona conoció al ‘Chavo del 8’

Hace 15 años Maradona cumplió uno de sus más grandes sueños, el cual fue conocer a Roberto Gómez Bolaños. Esto sucedió en el año 2005, cuando el argentino lo tuvo como invitado en su programa ‘La Noche del 10’.

En aquella oportunidad, Maradona le dio una playera autografiada de la Selección de Argentina y el mexicano le dio un traje del Chapulín Colorado, siendo uno de los momentos más importantes en la vida del ‘Pelusa’.

“Lo único que me quitaba la tristeza luego de perder un partido, era ver el Chavo del 8” – Maradona. pic.twitter.com/gpxpJpwSAO — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) March 5, 2018

“He pasado momentos duros en mi vida y cuando quería tener un poco de felicidad interior me ponía los videos del ‘Chavo del 8’ y me hacía feliz. Lo adoro. Cuando me lo trajeron, era como que tocaba el cielo con las manos, de verdad. Pasarán muchos años y seguirá en mi corazón hasta mis últimos días porque lloro de risa con su humor, me hace mucho bien verlo”, comentó Maradona en aquel momento de su vida.

El ‘Chavo del 8’ y otros programas de este gran actor han traspasado las fronteras del mundo y Maradona, una leyenda viviente del futbol mundial, lo comprueba.