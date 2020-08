El US Open tiene muchas ausencias debido a la pandemia del coronavirus pero también nos tiene reservada una agradable historia como la de Robin Montgomery de apenas 15 años y que se presentará por primera vez en el torneo.

Robin Montgomery se presentará en su primer torneo senior el lunes 31 de agosto, enfrentando a Yulia Putintseva en la primera ronda del US Open. La estadounidense ha tenido un ascenso meteórico en este 2020.

“It’s a big stepping stone in my career.”

"It's a big stepping stone in my career."

15-year-old 🇺🇸 Robin Montgomery will make her #USOpen debut tonight vs. Putinseva.

