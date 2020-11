La historia inédita de Michael Jordan haciéndole trampa a una abuelita en un juego de cartas

Es bien sabido que Michael Jordan era una máquina de competitividad. A él no le gustaba perder nunca, hacía todo por ganar y nunca importaba el rival que tuviera al frente… pese a que se tratara de una abuelita. Hay una historia muy curiosa con el exjugador de los Chicago Bulls en un juego de cartas y ahora mismo la conoceremos.

Tal y como vimos en el documental de Michael Jordan, ‘The Last Dance’, el exjugador y leyenda de la NBA era una persona aferrada a ganar, misma que no le importaba sacrificarlo todo con tal de obtener la victoria. Este espíritu de competencia lo llevó a un límite poco conocido y sí, parece que el ‘fin justificaba los medios’. El exjugador de los Bulls incursionará en NASCAR.

¿Qué pasó com Michael Jordan y la abuelita?

De acuerdo a un relato de Chuck Klosterman de ‘ESPN’, hubo un día en el que Michael Jordan visitó a su excompañero de equipo Buzz Peterson, quien lo invitó a pasar el rato y a conocer a su mamá, una abuelita que lo habría tratado bastante bien y que lo invitó a jugar cartas con ella, a lo que el exjugador de los Bulls aceptó… pero la señora nunca imaginó lo que venía.

“Hay una historia famosa sobre Michael Jordan visitando la casa de su compañero de equipo en Carolina del Norte, Buzz Peterson. Mientras jugaba un juego casual de cartas con la madre de Peterson, Jordan intentó hacer trampa mientras la anciana usaba el baño. Jordan no se medía con nadie, siempre quería ganar y esa era una muestra”, comentó Klosterman.

Chuck Klosterman sabe que Michael Jordan odiaba perder y le parece ‘encantador’ que incluso tratara de hacer trampa con una viejita, pues denotaba su espíritu de competencia aunque no siempre era bien transmitido.

“Esto se usa a menudo como un ejemplo de lo que hizo a Jordan tan asombroso; haría absolutamente cualquier cosa para ganar, independientemente de las circunstancias. Y como el personaje de esta anécdota es MJ, la historia es encantadora”, mencionó sobre Michael Jordan.

Finalmente Klosterman reveló que ya después del retiro, Michael Jordan buscaba ‘retas callejeras’ de basquetbol para sentir la emoción de ganar una vez más. No jugaba para humillar a nadie ni hacerlos sentir mal, lo hacía sólo por ese sentimiento de triunfo y así es como solía desarrollarse en su día a día.

“Podía ganarte, sin que pudieras hacer nada, pero de una forma tranquila. No era que quisiera aplastarte ni humillarte. Se mostraba distinto. No vimos su lado combativo, porque simplemente no esperaba lo mismo de nosotros; se sabía controlar”, sentenció sobre esta historia de Michael Jordan.