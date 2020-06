El reciente fichaje de Miralem Pjanic con el FC Barcelona (y que se declaró fan del Real Madrid) sigue causando gran eco pese a que ya tiene 24 horas de haber sucedido. Ahora ha salido a la luz una peculiar historia en torno al jugador bosnio y es que hubo un día donde la Selección de Francia lo buscó para que jugara con ellos pero él los rechazó, pues ya había cumplido su sueño con su natal Bosnia y no había necesidad de ver hacia otro lado.

De acuerdo a una entrevista que Miralem Pjanic realizó con ‘EFE’ hace unos años, el bosnio reveló que siempre tuvo el sueño de jugar futbol y llegar a un gran club, mismo que comenzó a cumplir precisamente en Francia donde le brindaron sus primeras oportunidades pero nunca hubo un ‘amor’ tan grande como para jugar en su selección.

“Todos mis sueños siempre estuvieron relacionados con el fútbol. Primero soñé con ser un día futbolista profesional. Siempre he ido paso a paso, sabía que nada era posible hacerlo de la noche a la mañana. También sabía siempre qué puedo hacer y cuánto valgo. Ni me subestimaba ni me sobrestimaba“, comentó Pjanic hace unos años.

Miralem Pjanic comenzó su carrera profesional en el 2007 jugando con el Metz de la Ligue 1, club en el que estuvo hasta el 2008 pues el Olympique de Lyon lo fichó. En Francia vivió grandes momentos y comenzó su travesía dentro del futbol, hecho que agradece pero su cariño por Bosnia siempre pudo más.

“Cuando empecé a jugar en el Metz y luego pasé a ser titular empezó a crecer mi ambición y me preguntaba si un día pasaría a un gran club. Y así ha sucedido, gracias a dios. El entonces seleccionador francés Raymond Domenech me llamó, insistió en que cancelara el partido en Zenica (Bosnia) y me prometió invitarme a la Selección de Francia. Le agradecí el honor pero lo rechacé porque en Zenica se cumplió mi sueño“, confesó Pjanic en entrevista.

El hoy jugador del FC Barcelona debutó con la Selección de Bosnia en el 2008. Pudo jugar con la Selección de Francia de haber rechazado su primera convocatoria a petición de Domenech pero en su mente siempre estuvo representar a su país natal.

“Cuando salí a la cancha ante Bulgaria sentí una gran felicidad. Es indescriptible, sobre todo porque durante mucho tiempo quise jugar para la selección de Bosnia-Herzegovina. Fueron para mí los momentos más difíciles, pero me mantuve firme en mi decisión. Ni yo ni mis padres queríamos desistir“, sentenció Miralem Pjanic.