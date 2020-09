Pese a que hoy en día Gareth Bale es ‘poco querido’ en el Real Madrid, hace unos años la situación no era parecida y es que era uno de los fichajes que más deseaba José Mourinho para los ‘Merengues’. Resulta que ‘Mou’ le pidió a Florentino que fichara al galés y este le hizo caso… pero hasta después de que el portugués se había ido del equipo.

La situación de Gareth Bale hoy en día parecería estar definida. No tiene cabida en los planes de Zinedine Zidane y su destino más próximo sería el Tottenham de José Mourinho, fichaje que estaría muy próximo a realizarse pero previo a que esto suceda, debemos conocer el ‘cariño’ de Mourinho por el galés y cómo es que él llegó al Real Madrid.

¿Cuál fue la petición de Mourinho y cómo llegó Gareth Bale al Real Madrid?

José Mourinho habló en conferencia de prensa y recordó un capítulo un tanto ‘gris’ de cuando dirigía al Real Madrid. ‘Mou’ estuvo al mando de los ‘Merengues’ del 2010 hasta el 2013, tiempo en el que vio a Gareth Bale en el Tottenham y se le hizo un fichaje interesante.

Mourinho se va a llevar a Bale. pic.twitter.com/JzuSg9Mg4R
— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) September 16, 2020

Según sus palabras, ‘The Special One’ habló con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y le sugirió que contrataran a Gareth Bale, pues era un gran jugador, alguien que podía hacer la diferencia en el equipo y se lo cumplieron… pero hasta que Mourinho ya no estaba en el banquillo.

“Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe”, confesó José Mourinho.

En la conferencia de prensa le preguntaron a José Mourinho sobre el posible fichaje de Gareth Bale, pues como ya se dijo, todo parecería apuntar a que este está muy cerca de realizarse… pero ‘Mou’ prefirió dar el cortón y no ahondar en el tema.

“No hablo de jugadores que son de otros equipos, lo siento”, mencionó en la conferencia sin dar detalles de lo que podría ocurrir o no en los próximos días.

Finalmente Mourinho confesó que aún hay tiempo para pensar en fichajes aunque no se enfocó en Gareth Bale. Sabe que todo es posible, que hay un par de semanas más en el mercado y ya veremos si logra concretarlo o no.

“Un equipo es como un puzzle, y, cuando llega un nuevo fichaje para completarlo, es muy bueno para el conjunto. Quedan tres semanas de mercado abierto en ambas direcciones, y en el futbol siempre tienes que estar preparado para que pase algo. Vamos a ver qué pasa con nosotros”, sentenció Mourinho.