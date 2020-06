Cuando una mudanza definió si Messi jugaría en el Barcelona o Real Madrid

Dentro del mundo del futbol hay algunas historias que son poco conocidas pero que vale la pena contar una vez más. Esta donde una mudanza definió el futuro de Lionel Messi (quien le ha dedicado su vida a los ‘Culés’) es una que quizá no hayas leído y es que por increíble que parezca, esta decisión cambió por completo el rumbo de la historia de este deporte, ya que definió si el astro argentino jugaría en el Barcelona o el Real Madrid.

De acuerdo a declaraciones de Horacio Gaggioli, el hombre que descubrió a Messi, dadas a ‘Mundo Deportivo‘, fue como se reveló este peculiar momento en la historia de Lionel Messi, pues hace unos años, antes de que el argentino dejara su ciudad natal para probar suerte en España, tuvo que hacer una peculiar decisión que definió el futuro del hoy jugador del FC Barcelona.

Horacio Gaggioli tuvo contacto con los padres de Lionel Messi y le pidieron que buscara alguna prueba en España donde su hijo pudiera probar suerte. Él debía definir en ese momento a qué ciudad se iba a mudar, si Barcelona o Madrid. El plan inicial era hacerlo a la capital de España pero una circunstancia de la vida lo llevó a escoger la otra opción.

“Por circunstancias de la vida fui a vivir a Barcelona y lo llevé al Barça para las pruebas. Pero estuve a punto de vivir en Madrid. Si eso hubiese sucedido, lo hubiera llevado a las pruebas del Real Madrid. Así es la vida, son circunstancias. A día de hoy, Messi podría ser jugador del Real Madrid, claro. La familia quería ir a España, a la ciudad en la que yo estuviese, para tener un apoyo”, mencionó Gaggioli.

Si bien Messi se probó en el Barcelona, no les agradó a todos los visores en aquella prueba, postergando la decisión de si jugaría con los ‘Culés’ o no. Esperaron algunas semanas, la familia del astro argentino preguntó que qué había pasado y cuando Gaggioli metió presión y ‘amenazó’ con irse al Real Madrid, fue que por fin le dieron el ‘sí’.

“Tras las pruebas Messi y su familia volvieron a Argentina y yo me quedé de reuniones con el club. Había gustado, pero algunos técnicos no estaban muy convencidos. Pasó el tiempo y en diciembre los papás dicen que hay que definir si el Barcelona está interesado o no, para buscar otras alternativas como el Real Madrid. Presioné, dije que nos íbamos pero al final nos aceptaron”, mencionó el hombre que descubrió a Messi.

Este momento fue vital no sólo para la vida de Lionel Messi, sino para el futbol en general y es que de haber optado mudarse a Madrid y no a Barcelona, quizá hoy ‘Lio’ fuera una leyenda de los ‘Merengues’ y los ‘Cules’ habrían buscado a otro ’10’.