Después de semanas de espera, por fin comenzará la temporada 2020-21. La UEFA Champions League arranca de nuevo esta semana y aunque hay una serie de partidos imperdibles en la fase de grupos, también tenemos que conocer a los equipos ‘debutantes’ y es que este día es turno de conocer un poco más al Midtjylland y Ferencváros.

Luego del título del Bayern Múnich ante el PSG, muchos se quedaron con las ganas de seguir viendo futbol de primer nivel y es que la Champions League nos suele regalar este tipo de encuentros alucinantes. Hoy veremos a dos nuevos clubes que quieren alcanzar la gloria y aunque no tienen mucha experiencia jugando a este nivel, sus ganas de sobresalir los pueden hacer muy peligrosos.

Ferencváros, el equipo húngaro con más de 30 títulos de liga

Primero vamos a conocer al Ferencváros, un club de Hungría que hizo algo que parecía imposible y es que como pudimos ver, se clasificó a la Champions League luego de pasar las rondas previas del torneo, hecho que es de destacar ya que dejó en el camino a clubes como el Djurgardens (Suecia), Celtic (Escocia), Dinamo Zagreb (Croacia) y al Molde (Noruega).

El Ferencváros buscará una participación memorable en la Champions League luego de 121 años de historia y es que es uno de los clubes más antiguos de Hungría pero hasta esta fecha pudo destacar a nivel internacional, hecho que de entrada, ya es histórico.

Son considerados como el equipo más exitoso en Hungría y como el equipo húngaro con mayores triunfos internacionales… pese a que sólo se trata de un título y es que localmente ostentan 31 títulos de la Liga de Hungría, 23 campeonatos de copa, 6 Supercopas de Hungría y 2 copas de la liga. Internacionalmente ganaron hace unos años la extinta Copa de las Ferias (1965).

Juegan en el Groupama Arena, un estadio que fue inaugurado en el 2014 y que tiene una capacidad para 23 mil 698 espectadores, mismo que albergará grandes duelos de la Champions League.

Midtjylland, el club recién fundado que quiere hacer historia en la Champions League

Contrario a lo que ya vimos con el Ferencváros, Midtjylland es un equipo de muy poca historia… y no, no lo decimos en el mal sentido, sino que no tiene mucho de que apareció en el futbol profesional de Dinamarca.

Este equipo se fundó hace 21 años, un 15 de junio de 1999 y no fue precisamente algo espontáneo, sino que se dio por la fusión de dos equipos: el Herning Fremad (fundado en 1918) y el Ikast FS (fundado en 1935). Ahora jugará la Champions League.

Midtjylland juega sus partidos como local en el MCH Arena, conocido popularmente como ‘La cueva de los lobos’. Tiene capacidad para 12 mil personas, césped natural y gradas cubiertas. El campo se inauguró en el año 2004 con un partido frente al Copenhague, mismo que ganaron por 6-0.

Pese a su corto historial en el futbol profesional, el Midtjylland ya tiene algunos títulos que lo ponen a la altura de los más grandes en Dinamarca y es que ha conseguido 3 Superligas de Dinamarca, 1 título de primera división y 1 Copa de Dinamarca. Buscarán hacer algo grande en la UEFA Champions League.