¿Por qué suena “Live is life” como homenaje a Maradona antes de los partidos?

La figura de Maradona trascendió los años y todas las épocas del futbol. Su muerte sólo confirmó que su legado será eterno y además de las muchas canciones que se hicieron en su honor, hay una, “Live is life” que es un completo homenaje.

El miércoles 25 de noviembre, Diego Armando Maradona falleció a los 60 años de edad, debido a un paro cardiorrespiratorio. Desde entonces el mundo entero se volcó en homenajes y muestras de cariño hacia quien fuera el ídolo de millones.

En específico la UEFA Champions League, que se encontraba disputando su cuarta jornada, le guardó un minuto de silencio antes de arrancar cada uno de los partidos. Sin embargo también utilizó “Live is life” de fondo en los calentamientos de los encuentros.

El partido entre el Ajax de Edson Álvarez ante el Mitdjylland fue uno de los escenarios donde de fondo sonó “Live is life“. De igual manera en el encuentro entre Napoli y Rijeka de la Europa League, donde el ‘Chucky‘ Lozano marcó gol. No podía no estar presente en San Paolo.

Live is life, y en esta vida te recordaremos por siempre, Diego! pic.twitter.com/QIbkg11GhO — Nico Tagliafico (@nico_taglia) November 25, 2020

Este homenaje emigró a la Serie A de Italia. Hay que decirlo, Maradona no era solo del Napoli, de Boca Juniors o de Argentina, Era del futbol y por eso hasta en el choque de Benevento ante la Juventus sonó de fondo.

¿Por qué “Live es life” es un homenaje a Maradona?

Uno de los capítulos en la historia del futbol, que escribió Maradona en gran parte, lo recuerda a él calentando con “Live is life” de fondo.

Ver en YouTube

Fue el 19 de abril de 1989 antes de las semifinales de la Copa de la UEFA entre el Napoli y el Bayern Múnich, cuando Maradona le dio otro sentido a “Live is life“. Mientras calentaba comenzó a bailar al ritmo de la canción, ante la mirada de los aficionados.

El partido fue en el Olímpico de Múnich. Maradona no dejó de calentar, primero con zancadas y brincos al ritmo. Después usó el balón con la cabeza, los pies y los hombros. Todo, al ritmo de “Live is life“. Era un genio en todos los sentidos.