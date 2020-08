La primera final del PSG en la Champions League no sólo es gracias a Neymar o a Mbappé o al héroe Choupo-Moting en Cuartos de Final, sino a todo el equipo. Si algo han dejado claro, es que están unidos peleando por un solo objetivo, como una verdadera familia y todo sucedió en el restaurante de Marco Verratti.

Quizá podríamos nombrar a un culpable de que el PSG se uniera y se llama Marco Verratti. El mediocampista italiano no ha sido titular ni en Cuartos de Final, ni en semifinales. En ambos partidos ha entrado de cambio pero él fue el encargado de reunir al equipo para prometer unidad y vaya que lo logró.

ESPN señala que fue en febrero del 2020 cuando Marco Verratti invitó a todos los jugadores del PSG a su restaurante, Le Guise, ubicado en la famosa Rue du Faubourg Saint-Honore cerca de la Avenida de los Campos Eliseos.

El PSG no andaba bien en ese momento. Habían perdido la ida de Octavos de Final de la Champions League ante el Borussia Dortmund y en la Ligue 1, sumaron un empate 4-4 y una apretada victoria de 4-3. La relación entre Thomas Tuchel y los jugadores, además entre los propios futbolistas, estaba algo roto.

Los jugadores se reunieron en el restaurante de Marco Verratti y juraron unirse para lograr los objetivos. Aún no se sabía que la Ligue 1 sería cancelada, aunque ya tenían gran ventaja respecto a sus perseguidores y más allá de las Copas, prometieron ir por la Champions League.

Dos semanas después de aquella reunión, el PSG recibió al Borussia Dortmund en un partido a puerta cerrada. Neymar al 28′ y Juan Bernat en tiempo agregado de la primera parte, pusieron a los parisinos en los Cuartos de Final.

Algo cambió en el PSG. No era un secreto para nadie que con individualidades, el equipo del Parque de los Príncipes podía sacar los partidos adelante pero llegó el momento de hacerlo como conjunto y en Lisboa, ese cambio se notó.

Cabe señalar que Thomas Tuchel no fue parte de esa reunión. El entrenador alemán no está en el grupo de WhatsApp de los jugadores y aunque no estuvo presente, pudo ser testigo de esa unión de los futbolistas. Más aún en junio, cuando todos reportaron pensando en las finales de Copa y por supuesto, la Champions League.

La Champions League

Llegó el día para el PSG. Enfrente tenían a un rival nada pequeño, el Atalanta de Gian Piero Gasperini que en la misma Champions League había demostrado de qué estaba hecho, destrozando al Valencia y en la Serie A hizo sufrir a la Juventus.

Mbappé arrancó en el banco de suplentes debido a una lesión y Neymar falló una de primaria en el inicio del partido. Sin embargo, no había nada qué reprocharle al brasileño. Si había errado esa, seguro tendría otra y si no, alguien más lo haría: eso cambió en el PSG.

Ver en YouTube

Atalanta se puso en ventaja pero el PSG nunca bajó los brazos. No hay jerarquías en el equipo y se notó cuando Mauro Icardi salió por Choupo-Moting. El alemán terminó haciendo el tanto de la voltereta y meter a los parisinos a sus primeras semifinales de Champions League en 25 años.

Era el turno de las semifinales y el Leipzig, otro equipo que no tenía nada qué perder. El vestuario del PSG recordó aquella promesa que hicieron en febrero y así saltaron al campo. Cuando cayó el primer gol, obra de Marquinhos, todos voltearon a ver a Marco Verratti, quien se encontraba en la grada al ser suplente.

Ver en YouTube

No hubo mayor problema para elequipo de Tuchel. Neymar y Mbappé aumentaron la ventaja para que el propio Bernat senténciela la goleada por 3-0 y así, instalarse en la primera final del PSG de la historia europea. Ahora buscan un póker de títulos nunca antes visto.