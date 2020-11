Dentro del mundo del deporte hay cientos de historias que no salen a la luz. Hoy conoceremos una muy curiosa y es que hubo un día en el 2010 donde el Real Madrid tentó a Steven Gerrard para fichar con ellos, pidiéndole que provocara una ‘guerra’ con el Liverpool para agilizar su fichaje. Tremendo.

Steven Gerrard es considerado como uno de los máximos referentes en toda la historia del Liverpool y del futbol inglés. Se mantuvo con el equipo por años, siempre fue leal a sus colores y luchó en cada partido para conseguir sus objetivos. Ahora, conoceremos un capítulo que pudo cambiar su vida.

En una entrevista que el mítico jugador de los ‘Reds’ dio al podcast de su amigo Jamie Carragher, fue como confesó que el Real Madrid hizo de todo por ficharlo. La influencia de José Mourinho y la ilusión de jugar a su lado, fue uno de los factores que casi lo hicieron salir del Liverpool en el 2010.

“José Mourinho vino por mí aproximadamente en el año 2010. Cuando miro para atrás piensas ‘imagina jugar para el Real Madrid durante un año o dos, imagina jugar para Mourinho en la Champions League con el Real Madrid’, una experiencia increíble”, confesó hace un tiempo Steven Gerrard en el podcast de Carragher.

