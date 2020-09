En el mundo del deporte hay cientos de historias que vale la pena contar una y mil veces. Esta de Tristin Keller es una de ellas, pues la joven que tiene la ilusión de ser una gran jugadora de futbol americano, terminó con cualquier estereotipo existente en este deporte, luego de participar en un partido con el equipo varonil de su colegio. ¡Grande!

Dentro del futbol americano hay muchos prejuicios y estereotipos donde se dice que las mujeres no están hechas para este deporte, pues al ser de contacto, donde hay muchos golpes y tacleadas, no podrían soportarlo; Tristin Keller ya les demostró a todos que eso es falso.

Apoyados en información de su cuenta de Twitter, así como del diario ‘Marca’, fue como se difundieron unas imágenes memorables y es que Tristin Keller cumplió uno de sus sueños: jugar con el equipo varonil de su escuela y demostrarle al mundo de lo que está hecha.

Aparentemente Tristin Keller lleva unos 9 años practicando futbol americano y es que desde muy pequeña veía los partidos en la televisión además de que en su familia hay gran fanatismo por este deporte, hecho que la llevó a ser parte del ‘emparrillado’ e incursionar con el equipo varonil de su colegio.

It’s awesome to see barriers continue to be broken down. Mason’s Tristin Keller representing for the ladies! @masontxisd @punchers4lyfe #txhsfb @TheOldCoach | #UILState pic.twitter.com/akcrOvUtVg

Desde hace 3 años Tristin se entrena con el equipo varonil del Colegio Mason, mismo donde se ha ido forjando como cornerback (esquinera) pero también puede jugar como long snaper (centro largo), tanto en situación de punto extra, gol de campo o despeje.

De hecho el año pasado formó parte del equipo varonil que asistió al campeonato estatal de donde ella es originaria… pero desafortunadamente no pudo jugar ni un sólo minuto. Pese a eso, ella jamás bajó los brazos y siguió insistiendo hasta lograr su sueño.

She can [foot]ball: 50,000 likes later and Tristin Keller is an inspiration to many

“I was never a girly girl. I never wanted to play ‘house’ at recess; I wanted to play tag.”https://t.co/I2x0DHzfDW ✍️ @WillieWilk23 | #TXHSFB | #Football | #viral pic.twitter.com/5AeHCVOWi7

— Dave Campbell’s Texas Football — TexasFootball.com (@dctf) September 14, 2020