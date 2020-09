Dentro del mundo del futbol hay cientos de historias interesantes que pocas veces salen a la luz. Hoy vamos a recordar una bastante peculiar y es que hubo un día donde Tigres estuvo a nada de amarrar al ‘Turco’ Mohamed como bombazo, fichaje que al final del día ya no se pudo dar pues le iban a pagar a Toros Neza con cemento… sí, así como lo leen, cemento.

El ‘Turco’ Mohamed fue uno de esos grandes jugadores que deslumbraron en la Liga MX por su peculiar estilo de juego. Toros Neza siempre fue un club que se distinguió por su plantilla talentosa y un poco extravagante y es por ello que siempre había interés en sus jugadores. Checa los memes que dejó Rafa Puentes luego de comparar el Clásico Regio con el Sevilla vs Betis.

¿En realidad Tigres iba a comprar al ‘Turco’ Mohamed con cemento?

Sí, es una historia real y para vivirla una vez más, tenemos que transportarnos al torneo de Invierno de 1998, donde según reveló el ‘Turco’ Mohamed en entrevista a ‘Pasión Futbolera’, fue el año en que iba a fichar con los Tigres luego de un paso por Toros Neza, movimiento que ya no se pudo dar porque iban a pagar con cemento (al club) y a él ya no le iba a tocar dinero.

“Yo tenía todo arreglado con Tigres, fueron a México y me contrataron. Cierran con Toros Neza la operación, pero como Toros Neza iba a construir un estadio nuevo, Tigres le iba a pagar con cemento, pero a mí me tenían que dar mi parte del dinero y no iba a suceder”, reveló el ‘Turco’ Mohamed.

Resulta que en dicha operación, Tigres ya era manejado por Cemex, empresa que pagaría el movimiento con material para construir el nuevo estadio de Toros Neza y la parte del ‘Turco’ Mohamed ya no iba a existir, por lo que el argentino se negó a jugar con los ‘Felinos’ y por ello llegaría a Rayados en aquel año.

“Pregunté en Toros Neza por mi dinero y me dijeron que me arreglara con Tigres, pero ahí me dijeron que ya me habían pagado con bolsas de cemento, que valían cuatro pesos y se las habían dejado a dos, entonces me negué, yo no podía irme así“, comentó el ‘Turco’ Mohamed.

Finalmente, Mohamed terminó llegando a Rayados de Monterrey como ya lo habíamos dicho y se fue por 4 millones de dólares, cantidad que en ese entonces era una gran cifra. Jugó en la ‘Pandilla’ por 2 años, luego pasó al mítico Club Marte, Irapuato, Atlante, Atlético Celaya y cerraría su etapa como futbolista en el Zacatepec.