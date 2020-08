Dentro del mundo del futbol hay cientos de historias que son ‘legendarias’ pero con el paso del tiempo se olvidan. Esta donde tenemos a José Luis Chilavert y Roberto Carlos (que sigue ligado al futbol luego del retiro) como protagonistas es una de ellas, pues hubo un día, hace 19 años, que el portero paraguayo le escupió al brasileño luego de quedar fuera del Mundial de Corea-Japón 2002. Vamos a recordar este momento.

Para recordar esta historia tenemos que transportarlos al 15 de agosto pero del 2001, donde la Selección de Brasil y la de Paraguay se medían en las eliminatorias mundialistas de Conmebol rumbo a Corea-Japón 2002.

En aquel entonces la Selección de Brasil estaba plagada de estrellas, del famoso ‘Joga Bonito’, donde Roberto Carlos era una de las figuras del momento. José Luis Chilavert comandaba a los paraguayos y así es como tendríamos este duelo.

El juego se desarrolló con normalidad, los pronósticos se cumplieron y la Selección de Brasil ganó por 2-0, siendo ese resultado más que una victoria pues el equipo de Chilavert estaba siendo eliminado del Mundial de Corea-Japón 2002 por Roberto Carlos y compañía.

Al final del encuentro Roberto Carlos se acercó de buena fe a abrazar a Chilavert por lo que implicaba este encuentro pero la sorpresa del brasileño y de todo aquel que miraba ese partido, fue que el paraguayo no lo recibió con los brazos abiertos, sino que le lanzó un escupitajo que le dio la vuelta al mundo.

Por fortuna aquella acción entre Roberto Carlos y Chilavert no culminó en una bronca, pues como vimos en el video fue algo ‘grave’ que en cualquier otro momento hubiera desatado la locura pero al parecer el ‘guaraní’ tenía una razón de peso para escupirle en la cara al ‘carioca’.

El motivo de Chilavert para escupirle a Roberto Carlos

Años más tarde, Chilavert salió a dar la cara y habló de lo que pasó aquel día, donde confesó que Roberto Carlos se estuvo burlando de él y se sintió robado en el partido, cúmulo de cosas que lo llevaron a explotar de aquella forma y por eso le escupió.

“En ese partido nos robaron mal porque había un árbitro alemán. ¿Qué hace un árbitro alemán en la eliminatoria sudamericana? Luego, Roberto Carlos pateaba de todos lados y no podía hacer un gol, entonces me hacía gestos, teníamos nuestros dichos. Terminó el famoso escupitajo cuando me dijo: ‘indio, les ganamos 2-0′“, comentó Chilavert a ‘ESPN’ en aquel momento.