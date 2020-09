Si eres una persona que no cree en los milagros, tal vez esta historia te haga cambiar de opinión y es que en Italia se presentó un hecho inaudito. Ilenia Matilli llevaba 270 días en coma tras sufrir un accidente en diciembre del 2019; estuvo en rehabilitación, terapia, bajo procedimientos médicos y lo que la despertó finalmente habría sido la voz de Francesco Totti, leyenda de la Roma.

Francesco Totti (quien fue aplaudido hace unos años por patear a Balotelli) es uno de los jugadores más queridos de toda la historia y es que pasó toda su carrera jugando para la Roma pese a las grandes ofertas que tuvo. Defendió con honor la camiseta de Italia, siempre fue un hombre que luchó y ahora habría hecho un milagro.

¿Qué pasó con Ilenia Matilli y Francesco Totti?

Según reveló el diario italiano ‘Corriere Dela Sera‘, Ilenia Matilli estaba en coma desde el pasado mes de diciembre, donde ella y una amiga sufrieron un accidente automovilístico; su acompañante perdió la vida.

Desde aquel momento estuvo en recuperación y con la esperanza de que despertara pronto del coma pero desafortunadamente pasaba semana tras semana y aunque había señales de mejoría, no abría los ojos.

Francesco Totti’s message to car crash victim, Lazio women’s footballer Ilenia Matilli:

“Don’t give up, you’ll do it, we are all with you.” The Roma fan woke up on Monday after a 9-month coma upon hearing his voice #ForzaRoma pic.twitter.com/QhZKwDNhoY — ST Sports Desk (@STsportsdesk) September 28, 2020

Ilenia Matilli era jugadora de la Lazio femenil pero siempre fue gran admiradora de la Roma, rival directo de este equipo, por lo que los padres de la joven de 19 años le habrían pedido a Francesco Totti que le mandara un video dándole ánimo, pues los médicos habrían notado que las imágenes y sonidos la ayudaban en su rehabilitación.

Francesco Totti accedió y le mandó el video, donde decía “no te rindas, lo lograrás, estamos todos contigo“; ese fue el milagro. Los reportes indican que poco después de haber escuchado la voz de ‘Il Capitano‘, Ilenia despertó y todos los presentes quedaron atónitos, pues no creían que el exjugador de la Roma pudiera lograr algo como eso.

🐺 Roma fan Ilenia Matilli was left in a coma in December by a car accident in which her friend sadly died 💛❤️ @ASRomaEN legend @Totti recorded an encouraging video message for her months ago & on Monday he was there as she emerged 💪 We are all with you, Ilenia pic.twitter.com/ffkszY0CFf — FIFA.com (@FIFAcom) September 28, 2020

“Su despertar, el regreso de su sonrisa contagiosa, sus grandes ojos llenos de luz y alegría. Querido Francesco, esperamos verte, Ilenia te espera“, compartieron sus padres en redes sociales tras el despertar de Matilli.

Francesco Totti visitó el hospital donde Ilenia Matilli se encontraba y por fin pudo verla; el exfutbolista habló con ella, le regaló una camiseta de la Roma firmada por él, se tomaron fotos y sin duda fue un momento conmovedor, pues presenciaron un auténtico milagro.

“Hold on and don’t give up,” AS Roma great Francesco Totti said in a message to Ilenia Matilli when she was in a coma. And she did. 👉 https://t.co/3T7xQHPxYQ pic.twitter.com/WIDGSB6HKu — CNN Sport (@cnnsport) September 29, 2020

Desde ese momento y tras la impresionante noticia, consideran a Francesco Totti como un ‘hombre tocado por Dios’, pues no encuentran otra explicación al hecho de que Matilli despertó tras escuchar su voz. Esta historia es digna del recuerdo y no cabe duda que es algo fuera de lo normal.