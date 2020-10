Uno de los personajes más emblemáticos de la Premier League se dio un lujo que muy pocos pueden hacer y es que Arsene Wenger (quien propuso cambios radicales para el futbol), mítico DT del Arsenal, habría rechazado en dos ocasiones al Real Madrid y no sólo eso, sino que confesó que tuvo en la mira a Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic para su equipo pero al final no sucedió.

Arsene Wenger pasó más de 20 años al mando del Arsenal y terminó convirtiéndose en una leyenda. Pasó buenos momentos, se convirtió en el primer campeón invicto de la Premier League pero en su fase final vinieron algunos malos capítulos, hecho por el que decidió dar un paso al costado.

La historia de Arsene Wenger, sus rechazos al Real Madrid y los fichajes fallidos

De acuerdo a una entrevista que Arsene Wenger concedió a la ‘BBC’, fue como se reveló este interesante hecho. No reveló el momento exacto pero sí confesó que le dijo que ‘no’ dos veces al Real Madrid, aún sabiendo que en el Arsenal sería muy difícil que fuera campeón.

“Seguramente el Real Madrid, porque no conoces a mucha gente que los haya rechazado dos veces. Y era para quedarse en un equipo que no tenía los recursos para ganar el campeonato. Me dije a mí mismo que si iba a asumir el reto de dirigir al Arsenal, lo haría hasta el final“, comentó Arsene Wenger.

Estando en el Arsenal, pensó en muchos jugadores para reforzar a su equipo. Cristiano Ronaldo estuvo en la mira, de hecho reveló que ya tenían un acuerdo con el Sporting de Portugal pero el Manchester United superó fácilmente su oferta y ese movimiento ya no se dio.

“Creo que el que estuvo más cerca fue Cristiano Ronaldo, cuando fue al United. Teníamos un acuerdo con el Sporting y el United fichó a Queiroz de asistente, superaron nuestra puja rápidamente y se llevaron a Cristiano. Básicamente, ya teníamos un acuerdo. Tenía la camiseta del Arsenal y estuve almorzando con él y con su madre en la ciudad deportiva. Este es un ejemplo pero hay muchos“, mencionó Wenger en entrevista.

Finalmente recordó el día que probó a Zlatan Ibrahimovic en su Arsenal pero al final decidió que no sería un buen fichaje, pues pese a que le veía buenas cualidades, ‘no era conocido’ y tomaron una decisión definitiva.

“No me arrepiento porque era un chico de 17 años que jugaba en el Malmoe en la segunda división en Suecia y nadie le conocía. Le dábamos muchas oportunidades a jugadores como él y era completamente normal antes de que tomáramos una decisión”, sentenció Arsene Wenger.