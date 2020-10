Hoy en las Antipromesas: Le’Veon Bell, el corredor estelar de los Jets que nunca llegó a Nueva York

Le’Veon Bell está por iniciar una nueva aventura como jugador de los Kansas City Chiefs y con eso buscará dejar atrás una etapa muy gris con los New York Jets. Llegó como el corredor estelar y se fue por la puerta de atrás, con más que lamentar que celebrar. Es hora de hablar de las Antipromesas.

La baja de Bell de los Jets sólo fue el cierre de un capítulo realmente tormentoso para él y también para los Jets. Su calidad es innegable, sólo que nunca la pudo explotar y tampoco pudo ser ese corredor por el que apostó el equipo de Nueva York.

Kansas City, #ChiefsKingdom, thank you for the opportunity 🙏🏾 let’s go! pic.twitter.com/6aEY9GaoA7

— Le’Veon Bell (@LeVeonBell) October 15, 2020