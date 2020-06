‘El cant dels ocells’: El emotivo homenaje del Barcelona en el Camp Nou a las víctimas del coronavirus

El regreso de La Liga Española nos sigue regalando momentos únicos, conmovedores y memorables. No, esta vez no nos referimos a alguna acción durante el partido, sino que previo a ello y es que en el duelo entre el Barcelona y el Leganés, los ‘Culés’ le rindieron un homenaje a los fallecidos por coronavirus en el Camp Nou, todo con la melodía ‘El cant dels ocells’ de fondo, misma que le dio un tono nostálgico a este momento.

Desde hace unas semanas, previo a que se reanudara el futbol en España, se había anunciado que durante todos los juegos habría homenajes a las víctimas por coronavirus, pues como recordaremos este país fue uno de los más afectados por la pandemia, por lo que iban a recordar a quienes lamentablemente perdieron la vida.

Ya hemos visto homenajes en distintos inmuebles como el Benito Villamarín, el Santiago Bernabéu, Mestalla, Wanda Metropolitano, etc y ahora fue turno del Camp Nou, pues el Barcelona recién jugó como local en esta jornada.

Así ha sido el homenaje a las víctimas de la Covid-19 pic.twitter.com/Zk9m3MWnnK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 16, 2020

Los jugadores se reunieron en el centro del campo mientras que sonaba ‘El cant dels ocells’, melodía de Pau Casals que dio emotividad a este momento.

Tras alrededor de un minuto con este homenaje a las víctimas por coronavirus, el árbitro pitó y los jugadores se fueron a su mitad del campo, dando pie a que se hiciera el protocolo previo a iniciar el partido.

El juego entre el Barcelona y el Leganés de momento ha sido complicado, trabado y muy distinto a como esperábamos y es que los ‘Culés’ lo van ganando por 1-0 gracias a un gol de Ansu Fati, mismo que los tiene en ventaja y con 3 puntos más de cara al título de La Liga, por lo que no hay que perder de vista lo que sucede en el Camp Nou.

La carrera por el título de La Liga continúa y el Barcelona no quiere aflojar en ningún duelo, pues con sólo dos puntos de ventaja del Real Madrid perder o empatar podría quitarles este trofeo en unas semanas. Lo mejor en España está por venir.