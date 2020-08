Después de algunas semanas sin actividad oficial, el Liverpool y Arsenal regresaron a escena para disputar la Community Shield. Sorpresivamente y tras mostrar un gran futbol, los ‘Gunners’ se coronaron campeones de esta edición 2020, por lo que suman ya su primer trofeo de la temporada.

El título del Arsenal implica un primer adelanto de lo que veremos en unas semanas cuando arranque la Premier League. En este juego hubo de todo y es que vimos un gol de Aubameyang con homenaje a ‘Black Panther’, un gol anulado, el golpe de Van Dijk que muchos no saben cuándo ocurrió, un nuevo monarca de la Community Shield y un par de detalles más que analizaremos a continuación.

No es una sorpresa para nadie el que Aubameyang festeje como lo hacía ‘Black Panther’, personaje que fue interpretado por Chadwick Boseman (y que dejó un legado en la Liga MX) pero hacerlo en este día tiene un sentido único y muy especial, pues a un día de que murió este ícono del Universo Cinematográfico de Marvel, causó gran impacto.

Pierre Emerick Aubameyang anotó un golazo al minuto 12 y es que recibió el balón por la parte izquierda del campo y tras hacer un movimiento al centro y acomodarse, lanzó un bombazo que fue imposible de alcanzar para Alisson Becker, por lo que el Arsenal se puso en ventaja en la Community Shield y todos recordamos a ‘Black Panther’.

Nice switch of play from Saka & a great finish as per from Aubameyang pic.twitter.com/A2fA9v2Yit

— Karim (@Futball_Karim) August 29, 2020