Horacio Nava, el marchista que se inspiró en Carlos Mercenario y Barcelona 92 para llegar a Juegos Olímpicos

México en los Juegos Olímpicos tiene sus historias de claroscuros, hay deportes en los que nuestro país se ha convertido en potencia y las medallas dan prueba de ello. La marcha, por ejemplo, es una de ellas, nuestros marchistas luchan constantemente por medallas como lo hará Horacio Nava en Tokio 2020.

Horacio Nava no es desconoce lo que significa estar en Juegos Olímpicos, pues en Tokio 2020 será su cuarta justa y aunque Paris 2024 está cerca, el enfoque está centrado en la justa asiática, en la que busca superar su mejor resultado, un sexto puesto en la clasificación.

Para Horacio, podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos, no sabe si será así, pero sí quiere despedir la prueba de los 50 kilómetros de la marcha con el nombre de México en lo más alto -porque por si no lo saben, la marcha será de 35km a partir de Paris 2024-.

Este jueves 5 de agosto, Horacio Nava saldrá a repetir la hazaña de la persona que lo inspiró (Carlos Mercenario, quien consiguió la medalla de plata en Barcelona 1992) y sumar una medalla a la historia de México en una de las pruebas gloriosas de México.

Los inicios de Horacio Nava en la marcha atlética

Como todo sueño olímpico, el de Horacio Nava comenzó de pequeño y con una justa olímpica. Barcelona 1992 sería el escenario que inspiraría a Nava en convertirse en atleta: “Para mí, ver que un mexicano ganaba, que un mexicano podía, que un mexicano estaba en un pódium para mí fue motivante“, dijo el marchista en entrevista para Sopitas.com.

México vería su última medalla en la marcha de los 50 kilómetros en Sydney 2000 con Joel Sánchez colgándose el bronce, así que Horacio Nava quiere despedir la prueba con una presea para México, igual que la que vio ganar a Carlos Mercenario en su infancia.

¿Cómo es la preparación para una prueba como los 50 kilómetros y cuáles son las reglas?

Sin duda alguna, la marcha es una prueba tan extenuante y para los que no conozcamos mucho sobre el deporte, la idea es caminar durante los 50 kilómetros de la competencia, aunque también hay una prueba de 20km, pero no sólo caminar, sino nunca despegar ambos pies del suelo.

Al igual que el futbol, hay un sistema de tarjetas para las infracciones. Las tarjetas rojas son para “faltas” claras y puedes recibir más de una, porque para descalificarte se requiere que tres o más jueces te muestren la tarjeta roja, por lo que no sólo es la prueba física, también contra las reglas.

México ha dejado de ser protagonista en el podio de la marcha en Juegos Olímpicos, por lo que Horacio Nava ha sido el encargado de ponerse el atletismo mexicano al hombro y no es cosa fácil, la competencia es demasiado cansada en sí.

“Es una preparación física para darte una idea a la semana de más de 200 kilómetros a la semana. A veces entrenamientos 2 veces al día, 3 veces al día. Es una una preparación muy fuerte, sobre todo también no todo es físico. En 50 kilómetros son casi 4 horas y es una prueba muy mental, es una prueba donde si primeramente no la vences con la cabeza difícilmente la vas a vencer solamente entrenando a lo físico“, mencionó.

Horacio Nava y su experiencia en Juegos Olímpicos

Su primera experiencia olímpica, fue curiosamente en la que consiguió el mejor resultado, pues en Beijing 2008 estuvo cerca de colarse al podio. Quedó en sexto lugar con un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 21 segundos, pero continuaría la búsqueda de un podio.

Londres 2012 sería su segunda experiencia olímpica, aunque no pudo repetir en los primeros 10 lugares, tampoco se alejó de esas posiciones. Quedó en el puesto 13 con 3 horas, 46 minutos y 59 segundos. Para Río 2016, repetiría el lugar 13, con 3 horas, 50 minutos y 53 segundos.

“Cuatro Juegos Olímpicos es toda una vida de mucho trabajo de muchos sueños, de la verdad no haberlo pensado llegar a cuatro Juegos Olímpicos. Son muchos años en donde la disciplina y el trabajo es arduo y el deporte es muy celoso“, nos comentó Horacio Nava.

“Estos cuartos Juegos Olímpicos son muy especiales por muchas cosas. Es la despedida de 50 kilómetros, son mis cuartos Juegos Olímpicos, esperando lograr un resultado importante, mejorar ese sexto lugar olímpico, yo creo que sería el primer pasito para mí“, dijo sobre su objetivo de cara a Tokio 2020.

¿Cómo fue toda la preparación para Tokio 2020?

La postergación de Tokio 2020, fue un golpe para todos los atletas que tenían sus boletos, pues la preparación que ya había comenzado se tuvo que ver interrumpida por la pandemia y posteriormente, el entrenamiento no se pudo hacer en condiciones normales.

Con todas las restricciones en Japón y sin poder estar tanto tiempo para una adaptación al horario y el clima, son un par de temas que los atletas como Horacio Nava ha tenido que sortear y tratar de igualar las condiciones que tendrá en competencia.

“Va a ser un factor determinante el clima, todos sabemos que en Japón en esas fechas el clima es duro, es arriba de 30 grados y una humedad bastante fuerte. En una prueba tan larga como es maratón en donde el cansancio se va acumulando y en donde el clima va aumentando conforme va saliendo“, sobre las condiciones climáticas.

“Otro factor va a ser el cambio de horario, dentro de las restricciones está que sólo debemos de estar 5 días antes. Normalmente para adaptarnos a esas 14 horas de diferencia, debíamos de estar 12 días y ahora también vamos a tener que hacer desde antes, desde donde estemos ese cambio de horario o entrenar a la hora que sería nuestra competencia“, ante las restricciones del COVID-19 en Japón.

¿Qué sigue para Horacio Nava después de Tokio 2020?

Tokio 2020 será la cuarta justa olímpica en la que Horacio Nava estará, con 39 años en la actualidad se plantea que podría ser ya el final de su carrera profesional. Aún no toma la decisión, pues, aunque se está compitiendo en Japón, muchos atletas ya piensan en Paris 2024.

Después de cruzar la meta -esperemos que en lo lugares de medalla-, Horacio Nava tomará la decisión de continuar un ciclo olímpico más, algo que sería histórico o ponerle fin a su vida profesional para enfocarse en el tema personal con su familia.

“Si los Juegos Olímpicos de Tokio hubieran sido el año pasado, yo creo que ya estaría retirado. Creo que ahorita el ciclo olímpico para Paris ya está iniciado, estamos en pleno ciclo olímpico. Si el 5 de agosto es mi última competencia, si es mi última participación representando a México, yo me iría feliz. Yo creo que es una decisión que quiero tomar, ya con la cabeza fría después de la competencia con mi familia, mis amigos y mi entrenador. Una posibilidad es esa, me gustaría despedir la prueba de los 50 kilómetros en Tokio y también me gustaría hacer el debut de la prueba de 35 kilómetros“, fueron las palabras de Horacio Nava.