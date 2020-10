La atípica Semana 6 de la NFL no tuvo Thursday Night Football y por eso comenzará en domingo. Aún así te vamos a decir cuáles son los partidos que no te puedes perder por nada.

A espera de que el Falcons vs Vikings se juegue con normalidad tras los casos de coronavirus en Atlanta, esta Semana 6 de la NFL tendrá partidos muy interesantes. Cabe recordar que los Saints, los Raiders, los Seahawks y los Chargers descansan.

La Semana 6 de la NFL comenzará el domingo 18 de octubre y finalizará el lunes 19 con dos partidos. El juego entre Bills y Chiefs, que abriría con la jornada en jueves, se jugará el lunes a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Los juegos que no te puedes perder de la Semana 6 de la NFL

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns: En la Semana 6 de la NFL chocarán dos de los grandes equipos, al menos al arranque de la temporada, como lo son los Brown y los Steelers. Uno invicto y el otro en ascenso. El choque será en Heinzfield.

El partido se jugará el domingo 18 de octubre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver en vivo por Fox Sports. El reencuentro entre Myles Garrett y Mason Rudolph, aunque el quarterback estará en la banca.

Ver en YouTube

Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers: En cualquier otra temporada, este no hubiera sido un partido atractivo pero en esta Semana 6 de la NFL significa ver a Tom Brady con sus Buccaneers frente a los Packers de Aaron Rodgers.

El partido tiene horario casi estelar, pues se jugará el domingo 18 de octubre a las 15:25 horas y tienes dos opciones para verlo: Canal 9 y Fox Sports. Plataformas múltiples para ver el choque entre dos MVP’s del Super Bowl.

Ver en YouTube

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams: La Semana 6 de la NFL podría significar el repunte de los 49ers o el adiós a una temporada que se les podría ir en las primeras fechas. San Francisco ante Los Angeles Rams en un duelazo divisional.

El Sunday Night Football será el domingo 18 (obvio) a las 19:20 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver en vivo por ESPN. Aunque el momento de los dos equipos es totalmente distinto, sacará chispas.

Ver en YouTube

Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs: Este fue el partido que nos “robaron” para iniciar la Semana 6 de la NFL. Los Bills, que perdieron el invicto de forma increíble ante los Titans ante los Chiefs, que hicieron lo propio ante Las Vegas Raiders.

El duelo que se jugaría en jueves, ahora se disputará el lunes 19 de octubre a las 16:00 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver en vivo por Fox Sports.

¡La semana 6 de la #NFL serán dos días intensos de mucha emoción! 😱🏈⁰@betcrismex trae el calendario semanal para que no te pierdas ningún partido 👀⁰

Disfrútalos a través de @FOXSportsMX, afizzionados de @izzi_mx, @ElNueveOf, @ESPNmx y #NFLGamePass 📺🏈#NFLMX pic.twitter.com/I8uFTgZJ0a — NFL México (@nflmx) October 14, 2020

Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals: El cierre de la Semana 6 de la NFL no dejará de ser espectacular, aunque todos lamentamos que no esté Dak Prescott en un Monday Night Football. Eso sí, el primer inicio de Andy Dalton con los Cowboys, será una dura prueba.

Los Cardinals de Kyler Murray y los Cowboys con Andy Dalton en los controles pero con Ezekiel Elliott ahora con el referente. Así cerrará la Semana 6 de la NFL el lunes 19 de octubre a las 19:15 horas y lo podrás ver en vivo por ESPN.