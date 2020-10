La Semana 5 de la NFL sigue su marcha y uno de los equipos ‘sensación’ de la temporada pasada por fin pudo obtener una victoria. Los Houston Texans vencieron a los Jacksonville Jaguars, aunque con algunas complicaciones por marcador de 14-30, por lo que cortaron su racha de 4 juegos al hilo perdiendo y se espera que sea el inicio de algo positivo.

La temporada que están teniendo los Houston Texans está siendo mala hasta el momento pero de mínimo ya ganaron su primer juego. En la NFL se debe tener una buena racha para ingresar a los playoffs o cuando menos a la ronda de comodín, por lo que ya veremos si le alcanza a este equipo para llegar a algo más.

Los Houston Texans no son el equipo que ‘enamoró’ a más de uno la temporada pasada y es que tras este inicio incierto, hay muchas dudas en la plantilla de Deshaun Watson, Darrel Fells y compañía. Checa algunas de las mejores jugadas de la Semana 5 de la NFL.

¿Qué le pasa a estos Texans que ya no son el de la temporada pasada?

No sabemos si es por el tema de la pandemia de coronavirus, si algunos jugadores resultaron afectados en cuanto a su condición física o qué haya pasado pero el rendimiento tanto en ataque como a la defensiva de los Texans, ha decaído un poco.

Los Texans hoy en día se encuentran con una marca de 1-4, afortunadamente para ellos, pero la temporada pasada, hasta este momento, tenían un récord de 3-2.

Algunos de sus hombres decidieron no jugar esta temporada por el temor al coronavirus pero las bajas no fueron tan significativas, pues sus jugadores ‘estelares’ se mantuvieron firmes y han disputado los juegos que llevan hasta este momento los Houston Texans.

No podemos decir que no sea un equipo que busque anotar, defender bien, crear jugadas y evitar que el rival los pase pero los resultados habían sido adversos y muchas veces una desconcentración les costaba el partido, pues un pase no interceptado, un corredor que dejaron pasar, un balón que no pasaron bien, etc, los hizo llegar hasta este punto.

Los resultados de los Houston Texans al momento:

Derrota 34-20 ante los Kansas City Chiefs

ante los Kansas City Derrota 16-33 ante los Baltimore Ravens

ante los Baltimore Derrota 28-21 ante los Pittsburg Steelers

ante los Pittsburg Derrota 23-32 ante los Minnesota Vikings

Sí, podemos decir que los rivales a los que se había enfrentado previo a medirse a los Jaguars tenían quizá uno o dos puntos más de dificultad que el equipo de Jacksonville pero si los ponemos en una balanza y los comparamos con el equipo de la temporada pasada, quizá tendrían una o dos victorias más.

La temporada pasada los Texans terminaron primeros de AFC Sur con 10 ganados y 6 perdidos; fueron a la ronda de comodín, eliminaron a los Buffalo Bills pero en la Ronda Divisional tuvieron mala suerte de medirse a los Kansas City Chiefs, quien como recordaremos, fueron los campeones del Super Bowl.