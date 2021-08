¿Quién es Ibai Llanos y cómo se convirtió en el streamer ‘favorito’ de Lionel Messi?

El 7 de agosto, Sergio Agüero arribó a la casa de Lionel Messi, un día antes de la conferencia de prensa en la que Leo anunció su salida del Barcelona. El ‘Kun’ sorprendió porque llegó acompañado del streamer, Ibai Llanos, uno de los nombres más reconocidos en España dentro del mundo de los eSports.

Ibai cuenta con uno de los 10 canales más importantes el mundo, tanto el Youtube como en Twitch, pero su historia inició en 2014, cuando fue elegido a los 19 años como una de las voces para narrar en La Liga de Videojuegos Profesional, que es la apuesta de la Liga de España por los eSports.

¿Quién es Ibai?

Su nombre completo es Ibai Llanos Garatea y nació el 26 de marzo de 1995, en Bilbao y creció en el distrito de Deusto, que fue un municipio independiente hasta 1925, cuando se unió a Bilbao.

Ahí creció en un ambiente cómodo, como él mismo reconoce, pero la vida cambió a partir de 2008, cuando explotó la crisis financiera de España. Su padre tenía serias deudas económicas y sus ingresos bajaron, mientras que su madre perdió el empleo, lo que ocasionó que creciera en un ambiente complejo al interior de su familia.

“A mí me salvaron los videojuegos y mi abuelo”, dijo en una entrevista en la que se dijo orgulloso del camino que eligió, apartado del alcohol y las drogas durante su adolescencia. “Los videojuegos fueron importantes a la hora de evadir parte de la realidad que tenía y posteriormente se convirtió en mi trabajo”, indicó.

Físicamente es una persona imponente, pues mide 1.82 metros y pesa más de 100 kilogramos, pero también es una persona con empatía, de modo que ha encabezado programas y charlas contra el bullyng a raíz que su hermano fue víctima de este fenómeno, a la vez que ha ayudado a sus padres a solventar los problemas económicos.

¿Cómo se convirtió en un fenómeno mediático?

A los 19 años no tenía claro qué quería hacer de su vida y vivía refugiado en los videojuegos, no sólo como jugador, sino que narraba las partidas entre sus amigos. En 2014 encontró su camino cuando fue reclutado como narrrador o caster, de La Liga y después en League of Legends en 2015 dio el paso para castear (narrar) en la EU LCS, la máxima competencia de League of Legends.

“Cuando en mi casa vieron que empezaba a viajar a retransmitir eventos de eSports, aunque no tenía mucha remuneración económica, lo empezaron a respetar un poquito más”, comentó a El País.

En 2016 se mudó de Bilbao a Barcelona para dedicarse de lleno a su mundo. Su canal de Youtube tiene más de 6.5 millones de suscriptores y en Twitch alcanza 7.1 millones. Vive en una especie de mansión junto con ocho de sus amigos y su nombre es relacionado con grandes figuras del futbol, entre como el ‘Kun’ Agüero.

En los eventos en los cuales le toca casterar, él es el protagonista y no los jugadores, aunque confiesa que no todos sus familiares saben qué hace exactamente y cómo se ha ganado la vida. “Hasta hace poco mi abuela pensaba que presentaba las noticias”.

¿Cómo comenzó a relacionarse con Messi?

Ibai ha llamado la atención de futbolistas en todo el mundo, principalmente los más jóvenes, los amantes de los videojuegos y algunos integrantes del Barcelona, pero nunca imaginó conocer a Lionel Messi de una manera a la que él llama “orgánica”, pues en 2019 habían coincidido en un evento en el cual el streamer fue criticado por abrazar tímidamente al argentino.

Sin embargo, su relación con Agüero lo llevó a Messi, primero a través de una videollamada mientras cenaba con el ‘Kun’, un día antes de que el Barcelona lanzara el comunicado en el que anunciaba la salida de Messi.

El 7 de agosto, Messi realizó una cena para despedirse de sus amigos antes de la conferencia de prensa del 8 de agosto. Entre los invitados estaba Agüero, a quien Messi llamó. Sergio explicó a Leo que estaba con Ibai: “Que venga, es un buen pibe”, respondió Messi.

De esta manera, Agüero llevó a Ibai a la casa de Messi sin que el streamer supiera a dónde se dirigía. “Yo iba a cenar a un restaurant y de pronto estaba en la casa de Messi”. Ahí se encontraban, entre otros, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes reconocieron a Iba. “¿Qué hace aquí este del Real Madrid?”, bromearon, y cenaron al lado de Meesi.

La relación con el argentino, ahora estrella del PSG, continuó gracias a la invitación del club francés a la presentación del argentino en París, donde pudo entrevistarlo.

Aquella charla marcó la relación entre Kosmos, la empresa de Piqué de la cual Ibai forma parte, y la Ligue 1, pues Kosmos compró los derechos de transmisión de la liga de Francia para España y será transmitida a través del canal de Twitch de Ibai, quien de esta manera pasará a ser de caster, a narrador de futbol en los juegos de Messi,.