Su imagen, días de juego y contratos: Lo que se sabe de la Liga de Expansión

El Ascenso MX desapareció hace algunos meses y dio paso a la creación de la nueva Liga de Expansión, misma de la que se han filtrado algunos detalles pese a que aún no hay nada oficial, por lo que para ir conociendo este nuevo torneo que pronto llegará a nosotros, veamos su posible imagen, los días que podrían jugar y los contratos colectivos que se tienen en mente.

La Liga de Expansión es un proyecto que buscará darle continuidad al Ascenso MX pese a que este no tiene la posibilidad de ascender a un equipo a primera división. Se basa más en lo deportivo y en el apoyo a futbolistas y equipos que recién están surgiendo, pues así como vimos al ‘Chaco’ Giménez llegar al Cancún FC o a los Toros Neza resurgir, es la línea que seguirá de momento esta liga.

Se sabe muy poco de la nueva Liga de Expansión pero gracias a Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros, ahora conocemos un poco más de este torneo, pues como ya dijimos, incluso se filtró la imagen que tendrá la competencia, por lo que veamos lo que se sabe de momento.

La posible imagen de la Liga de Expansión

Alberto Castellanos sostuvo una conferencia virtual donde le cuestionaron sobre algunos puntos de la Liga de Expansión. En una de esas, mostró en su celular una ‘lámina’ a la que le tomó foto de un documento de este torneo, donde sin querer mostró la imagen que posiblemente tenga la competencia aunque ojo, no es oficial

Los días que se jugarían en la Liga de Expansión

De igual forma, el directivo de los Leones Negros dejó claro que al no poder contar con la presencia de aficionados de cara al arranque de temporada, no tienen problema en jugar entre semana y de forma ‘salteada’, pues pueden ser sus juegos un ‘previo’ para dar pie a los de la Liga MX.

“Lo que hemos platicado es que en tanto no haya público en el estadio no tenemos problema en adaptarnos a jugar en los días que sea conveniente, si eso beneficia a toda la Liga. Podríamos tener partidos martes. miércoles, jueves y domingo. Parece que el hecho de jugar a media semana puede ser atractivo para las televisoras que pueden comprar los derechos. No tendríamos inconveniente en adaptarnos, pero cuando haya público eso ya es una gran diferencia”, comentó Alberto Castellanos.

¿Cómo serían los contratos televisivos en la Liga de Expansión?

La Liga de Expansión buscaría contratos colectivos para garantizar la estabilidad económica de los clubes. No quieren que sea algo individual pues quieren evitar algunos problemas que se han presentado en la Liga MX, por lo que el bien común será uno de los objetivos de este nuevo torneo.

“Creo que el futuro del futbol mexicano debería estar ahí. Lo hemos visto a nivel mundial: las ligas que tienen derechos colectivos, tienen más equidad, en términos de que los equipos que más generan reciben más dinero, pero los que menos, tienen un piso de recursos que les permiten realizar mínimamente su operación y de ahí para arriba. Eso es lo que hace que se vea el interés general, que no se vea nada mas el interés particular de un equipo“, mencionó Alberto Castellanos.

El único impedimento a los contratos colectivos

En el caso de los Leones Negros, así como de otros 5 equipos más de esta Liga de Expansión, hay contratos aún vigentes con televisoras, mismos que están buscando anular para dar pie a uno nuevo, por ello han estado en constantes negociaciones para tener todo el papeleo listo de cara a la primera temporada que jugarán.